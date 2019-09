Thunberg: El cambio viene, les guste o no

Naciones Unidas.- "Triste y enfadada", la adolescente activista climática Greta Thunberg impactó este lunes con toda la rabia de un meteorito en la sede de Naciones Unidas para recriminar a los líderes mundiales su inacción para revertir la crisis climática y para decirles que los jóvenes sí van a actuar.

"Aquí y ahora es donde damos un paso adelante, el cambio viene, les guste o no", dijo.

Inmediatamente después de su intervención, junto a otros quince niños y jóvenes de distintos países, presentó una queja oficial ante el Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Niño, para protestar por la falta de acción de los Gobiernos ante el calentamiento global.

"Se están muriendo los ecosistemas, estamos a las puertas de una extinción masiva", dijo la activista sueca de 16 años, que acusó a los líderes mundiales de mirar para otro lado o pensar únicamente en el dinero.

"Cómo se atreven a mirar para otro lado, a venir aquí a decir que están haciendo suficiente. Dicen que nos escuchan, que entienden la urgencia pero (...) si realmente entendieran la situación no estarían sin hacer nada", dijo antes de apuntar irónicamente: "No quiero creer que no actúan por maldad".

"Me han robado mis sueños, mi infancia con sus palabras vacías", aseguró antes de agregar que "sin embargo, tengo suerte, porque (a diferencia de ella) son muchos los que sufren, los que están muriendo" por culpa del calentamiento global.

Greta, que ha inspirado a millones de jóvenes a lo largo y ancho del mundo, insistió en que desde hace más de treinta años "los datos científicos son clarísimos" sobre la crisis climática y sus consecuencias devastadoras.

La canciller alemana, Angela Merkel; el presidente francés, Emmanuel Macron; o el indio, Narendra Modi, la escuchaban.

"Estamos muy lejos de estar a la altura", reconoció el francés Macron en su intervención tras escuchar "emocionado" los discursos de la sueca Greta y otros dos jóvenes activistas.

"No estamos reaccionando lo suficientemente rápido", agregó antes de concluir que escuchaba y tomaba nota de sus palabras.