Tifón arrasa Vietnam mientras Filipinas se prepara para nueva tormenta

DAK LAK, Vietnam (AP) — El tifón Kalmaegi trajo vientos feroces y lluvias torrenciales a Vietnam el viernes, causando la muerte de al menos cinco personas, arrasando casas, arrancando techos y desarraigando árboles. En Filipinas, donde la tormenta dejó al menos 204 muertos a principios de la semana, los sobrevivientes lloraron sobre los ataúdes de sus seres queridos y se prepararon para otro tifón.

A medida que la tormenta se alejaba, comenzó el trabajo de recuperación en las ciudades y pueblos afectados de ambos países. En las provincias centrales de Vietnam, la gente despejó escombros y reparó los techos de sus casas.

Jimmy Abatayo, quien perdió a su esposa y a nueve familiares cercanos después de que el tifón desatara inundaciones en la provincia central filipina de Cebú, estaba abrumado por el dolor y la culpa mientras pasaba su mano sobre el ataúd de su esposa.

"Yo pude nadar. Le dije a mi familia que nadaran, que se salvarían, solo naden, sean valientes y sigan nadando", expresó Abatayo, de 53 años, haciendo una pausa y luego rompiendo en llanto. "No escucharon lo que dije y ahora nunca los volveré a ver".

--Luto por los muertos en Filipinas En Cebú, 141 personas murieron, principalmente en inundaciones. Los aldeanos se reunieron el viernes para despedirse de sus muertos, incluso en un gimnasio de baloncesto convertido en funeraria donde los familiares lloraban ante una fila de ataúdes blancos adornados con flores y pequeños retratos de los fallecidos.

Un estado de emergencia nacional declarado por el presidente Ferdinand Marcos Jr. el jueves seguía vigente en Filipinas, mientras el país se preparaba para otra tormenta potencialmente poderosa, el tifón Fung-wong, conocido localmente como Uwan.

Marcos, quien visitó Cebú el viernes, declaró que un volumen inusualmente grande de lluvia desbordó diques y medidas de control de inundaciones y causó que los ríos se desbordaran rápidamente el martes, inundando comunidades residenciales cercanas, donde los residentes se apresuraron a subir a pisos superiores o techos de sus casas en pánico.

En todo el país, Kalmaegi dejó al menos 204 personas muertas y 109 desaparecidas, según la Oficina de Defensa Civil de Filipinas, y más de medio millón de personas fueron desplazadas.

Casi 450.000 fueron evacuadas a refugios, y casi 400.000 permanecieron en centros de evacuación o en casas de familiares hasta el sábado.

La oficina meteorológica indicó que Fung-wong llegaría a principios de la próxima semana y predijo que abarcaría un estimado de 1.400 kilómetros (870 millas) antes de tocar tierra el domingo por la noche o el lunes temprano en la provincia de Aurora, al norte. También podría afectar potencialmente la densamente poblada región capital de Manila.

-El impacto en Vietnam Los medios estatales reportaron que cinco personas murieron en Vietnam —tres en las provincias de Dak Lak y dos en Gia Lai— mientras que tres permanecían desaparecidas en Quang Ngai.

Cincuenta y dos casas colapsaron y casi 2.600 más resultaron dañadas o perdieron sus techos, incluidas más de 2.400 solo en Gia Lai. La tormenta también causó múltiples fallos en la red eléctrica y derribó cientos de postes de electricidad, cortando el suministro a más de 1, 6 millones de hogares. Las autoridades dijeron el sábado que se había restaurado la electricidad en la mayoría de las áreas, pero alrededor de 500.000 hogares seguían sin electricidad.

Las fábricas perdieron sus techos y el equipo resultó dañado debido a las inundaciones en la provincia de Binh Dinh.

En la golpeada Quy Nhon, los residentes se despertaron para encontrar techos de metal corrugado y artículos del hogar esparcidos por las calles. Más tarde el viernes, las familias se agolparon en un centro comercial iluminado —uno de los pocos lugares con energía de respaldo en la ciudad— aferrándose a cables de extensión enredados y sus teléfonos. Los niños se alegraron por la salida inesperada mientras los padres hacían fila en cada enchufe disponible, cargando sus dispositivos y llamando ansiosamente a sus familiares para asegurarse de que estuvieran a salvo.

A medida que los cielos se despejaron y la luz del sol apareció el viernes por la mañana, los residentes de la provincia de Dak Lak salieron a evaluar los destrozos.

Las calles estaban llenas de ramas caídas y láminas de metal retorcidas, y el agua fangosa aún se acumulaba en áreas bajas donde el río había alcanzado alturas récord durante la noche. Los comerciantes sacaron productos empapados para secar al sol, mientras las familias barrían el barro de sus puertas y reparaban las tejas faltantes de los techos.

Muchas áreas en Vietnam reportaron árboles desarraigados, líneas eléctricas dañadas y edificios arrasados mientras Kalmaegi se debilitaba a tormenta tropical y se movía hacia Camboya el viernes.

En la capital financiera de Vietnam, Ciudad Ho Chi Minh, muchos caminaron por calles inundadas el viernes mientras las mareas altas y las lluvias persistentes de Kalmaegi inundaban los barrios bajos.

En la provincia de Lam Dong, los funcionarios evacuaron alrededor de 100 hogares cerca de un lago de riego después de descubrir filtraciones en la presa. Las autoridades locales dijeron a los medios estatales que la evacuación era una precaución para prevenir un posible desastre.

--Ciclones tropicales azotan la región Kalmaegi golpeó Vietnam mientras la región central del país aún se recuperaba de las inundaciones causadas por lluvias récord. Las autoridades declararon que más de 537.000 personas fueron evacuadas, muchas en botes, a medida que las aguas de las inundaciones subían y se avecinaban deslizamientos de tierra. Se pronosticó que la tormenta dejaría caer hasta 600 milímetros (24 pulgadas) de lluvia en algunas áreas antes de moverse hacia Laos y el noreste de Tailandia más tarde el viernes.

Tres pescadores fueron reportados como desaparecidos el jueves después de que su bote fuera arrastrado por fuertes olas cerca de la isla de Ly Son, frente a la provincia de Quang Ngai. Los esfuerzos de búsqueda se suspendieron más tarde debido al empeoramiento del clima, informaron medios estatales.

Filipinas experimenta alrededor de 20 tifones y tormentas cada año y es uno de los países más propensos a desastres del mundo.

Vietnam, que es golpeado por alrededor de una docena de tormentas anualmente, ha soportado una serie implacable este año. El tifón Ragasa dejó lluvias torrenciales a finales de septiembre, seguido por el tifón Bualoi y el tifón Matmo, que juntos dejaron más de 85 personas muertas o desaparecidas y causaron un daño estimado de 1.360 millones de dólares.

Los científicos advierten que el calentamiento global está intensificando las tormentas y las lluvias en el sudeste asiático, haciendo que las inundaciones y los tifones sean cada vez más destructivos y frecuentes.

Kristen Corbosiero, profesora de ciencias atmosféricas y ambientales en la Universidad de Albany, apuntó que un año normal tiene 23 tormentas con nombre para este momento, pero Kalmaegi y Fung-Wong son la 26ª y 27ª tormentas con nombre. Kalmaegi es el cuarto tifón más fuerte de esta temporada, dijo.

"Si miras la climatología para Filipinas y para Vietnam, es casi todo el año que pueden recibirlos porque las aguas cálidas que alimentan la tormenta simplemente están allí", explicó Corbosiero.