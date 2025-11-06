Tifón Kalmaegi causa estragos en Vietnam

NHA TRANG, Vietnam (AP) — El tifón Kalmaegi trajo fuertes vientos y lluvias torrenciales a Vietnam el viernes, días después de que azotara Filipinas, donde dejó decenas de muertos y desaparecidos.

Áreas en el centro de Vietnam reportaron daños en edificios y la caída de postes de electricidad y de árboles. Los medios estatales vietnamitas informaron de dos muertes en las provincias de Gia Lai y Dak Lak.

En Filipinas, el presidente Ferdinand Marcos Jr. declaró estado de emergencia nacional el jueves, ya que se pronosticaba que otro tifón golpeara la costa occidental de Filipinas el domingo por la noche o el lunes por la mañana.

Kalmaegi dejó al menos 188 personas muertas y 135 desaparecidas en el desastre natural más mortífero que ha golpeado Filipinas este año, informó la Oficina de Defensa Civil.

