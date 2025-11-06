Tifón Kalmaegi causa estragos en Vietnam
Filipinas se prepara para otro tifón tras devastación de Kalmaegi
NHA TRANG, Vietnam (AP) — El tifón Kalmaegi trajo fuertes vientos y lluvias torrenciales a Vietnam el viernes, días después de que azotara Filipinas, donde dejó decenas de muertos y desaparecidos.
Áreas en el centro de Vietnam reportaron daños en edificios y la caída de postes de electricidad y de árboles. Los medios estatales vietnamitas informaron de dos muertes en las provincias de Gia Lai y Dak Lak.
En Filipinas, el presidente Ferdinand Marcos Jr. declaró estado de emergencia nacional el jueves, ya que se pronosticaba que otro tifón golpeara la costa occidental de Filipinas el domingo por la noche o el lunes por la mañana.
Kalmaegi dejó al menos 188 personas muertas y 135 desaparecidas en el desastre natural más mortífero que ha golpeado Filipinas este año, informó la Oficina de Defensa Civil.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Tifón Kalmaegi causa estragos en Vietnam
AP
Filipinas se prepara para otro tifón tras devastación de Kalmaegi
Cancelación masiva de vuelos en aerolíneas de EE. UU. por reducción de tráfico
AP
La Administración Federal de Aviación ordena reducir tráfico aéreo, provocando cancelaciones en aerolíneas.
Elon Musk gana votación para convertirse en el primer billonario de la historia
AP
Elon Musk gana votación de accionistas en Tesla que le otorgaría acciones por un billón de dólares si cumple objetivos de rendimiento.