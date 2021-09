Time sitúa a la activista mexicana Olimpia Melo entre los 100 más influyentes

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).– Olimpia Coral Melo Cruz, activista poblana contra el acoso sexual y cibernético, fue elegida como una de las 100 personas más influyentes del año por la revista Time.

La oriunda de Huachinango, Puebla, de 26 años de edad, es la mujer que ha encabezado la lucha contra la violencia sexual en medios digitales y el ciberacoso, del cual ella fue víctima ocho años atrás.

Time agregó a la mexicana en su lista debido a que Olimpia fue quien impulsó la propuesta de ley con la que toda persona que comparta contenido sexual de alguien más sin su consentimiento puede ser condenada a prisión, legislación que es mejor conocida como "Ley Olimpia".

"Puede ser difícil ser un sobreviviente, hablar sobre algo tan personal, pero el impacto de Melo Cruz no sólo será significativo en este momento, será recordado en la historia, y la historia está de su lado", destaca Amanda Nguyen, quien es una empresaria y activista por los derechos civiles, especialmente de las mujeres y de las sobrevivientes de agresiones sexuales, en el perfil publicado en la revista.

"Melo Cruz y yo somos almas gemelas", dice Nguyen en el artículo que le dedicó a Olimpia en Time, y prosiguió: "espero que ella inspire a las personas de todo el mundo no sólo a asumir esta causa, sino también a hablar por sí mismas".

"Ella ha cambiado el mundo. Eso es lo que ella simboliza", recalcó la también creadora de la ONG Rise.

¿QUIÉN ES OLIMPIA?

Olimpia Coral empezó su lucha cuando sólo tenía 19 años, al impulsar una iniciativa de ley en el Congreso de Puebla para tipificar como delito la violencia sexual digital y el ciberacoso, de la que fue víctima en 2013, cuando su entonces novio publicó un video sexual de ambos sin su consentimiento.

En él sólo se mostraba su rostro y en poco tiempo se viralizó, por lo que Olimpia cayó en una depresión muy fuerte. Sin embargo, cuando se presentó ante las autoridades para ejercer alguna acción penal, las autoridades le dijeron que su demanda no procedería, pues no estaba bajo ninguna sustancia y tampoco habían sufrido violencia sexual en el acto, por lo que "de acuerdo al código penal [de ese entonces] no hay infracción".

Olimpia se unió a otras mujeres y crearon el Frente Nacional para la Sororidad con el objetivo de apoyar a otras personas víctimas de violencia sexual digital.

La iniciativa fue nombrada "Ley Olimpia" y entró en vigor en la Ciudad de México desde el pasado 22 de enero del 2020. Sin embargo, fue hasta el 1 de junio de 2021 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿QUÉ DICE LA "LEY OLIMPIA"?

La reforma legal impone penas de hasta seis años por difundir imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada.

Además, establece como delito grabar, fotografiar, imprimir o elaborar contenido íntimo sexual sin autorización y sanciona la violencia mediática, definida como la agresión por cuestiones de género a través de un medio de difusión o comunicación.

La legislación contempla entre sus disposiciones y anexos "la violencia digital de cualquier tipo en México, donde 19 de los 32 estados ya prevén en su legislación estatal un castigo contra el abuso digital".

De acuerdo con la reforma, todo aquel que incurra en alguno de dichos delitos será sancionado con una pena de tres a seis años de prisión, además de recibir una multa de entre 44 mil 810 y 89 mil 620 pesos (2 mil 244 y 4 mil 488 dólares).

Esta es una adición de la Ley General de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal que fue aprobada por el senado en noviembre de 2020.