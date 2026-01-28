Tiroteo deja un herido en Arizona

ARIVACA, Arizona.- Una persona que presuntamente participó en una operación de contrabando fue baleada el martes en Arizona durante un intercambio de disparos con agentes de la Patrulla Fronteriza, y luego de abrir fuego contra un helicóptero de las fuerzas federales cerca de la frontera con México, informaron las autoridades.

Agentes federales intentaron detener al hombre de 34 años cerca de Arivaca, Arizona, cuando el sospechoso comenzó a disparar contra un helicóptero y agentes de la Patrulla Fronteriza, señaló el FBI. Los agentes respondieron e hirieron al hombre.

El hombre, originario de Arizona, fue trasladado a un hospital y se recuperó de una cirugía el martes por la noche, dijeron las autoridades.

El Departamento de Policía del condado de Pima señaló que el FBI le solicitó que llevara a cabo una investigación sobre el uso de la fuerza por parte de la Patrulla Fronteriza. Indicó que este tipo de pesquisas son rutinarias siempre que una agencia federal está involucrada en un tiroteo en el condado.

El sospechoso, identificado como Patrick Gary Schlegel, tiene antecedentes penales que incluyen una orden de arresto de 2025 por darse a la fuga luego de ser declarado culpable de contrabando, indicó el agente especial del FBI, Heith Janke.