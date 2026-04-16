Todd Lyons dejará cargo como director interino de ICE en mayo
Motivos de la renuncia de Todd Lyons aún no han sido revelados por funcionarios.
WASHINGTON (AP) — El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés), Todd Lyons, una figura clave en la implementación de la agenda de deportaciones a gran escala del presidente Donald Trump, renunciará a su cargo a finales de mayo, anunciaron funcionarios federales el jueves.
Markwayne Mullin destaca liderazgo de Todd Lyons
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, se refirió a Lyons como un gran líder del ICE.
"Le deseamos suerte en su próxima oportunidad en el sector privado", señaló Mullin en un comunicado.
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Casa Blanca reconoce labor de Todd Lyons
La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, calificó a Lyons en una publicación en la red social X como "un patriota estadounidense que hizo más seguro a nuestro país".
De momento se desconoce el motivo de la renuncia de Lyons.
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