Todd Lyons dejará cargo como director interino de ICE en mayo

WASHINGTON (AP) — El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés), Todd Lyons, una figura clave en la implementación de la agenda de deportaciones a gran escala del presidente Donald Trump, renunciará a su cargo a finales de mayo, anunciaron funcionarios federales el jueves.

Markwayne Mullin destaca liderazgo de Todd Lyons

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, se refirió a Lyons como un gran líder del ICE.

"Le deseamos suerte en su próxima oportunidad en el sector privado", señaló Mullin en un comunicado.

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Casa Blanca reconoce labor de Todd Lyons

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, calificó a Lyons en una publicación en la red social X como "un patriota estadounidense que hizo más seguro a nuestro país".

De momento se desconoce el motivo de la renuncia de Lyons.