Tormenta invernal y cierre de gobierno afectan vuelos en noreste de EE.UU.

NUEVA YORK (AP) — El severo clima invernal en el noreste de Estados Unidos, un cierre parcial del gobierno y preocupaciones por la seguridad en partes del oeste de México coincidieron para hacer del lunes un momento difícil para viajar en avión.

Miles de vuelos estadounidenses fueron cancelados o retrasados en la costa este del país debido a que una potente tormenta de nieve alteró la rutina diaria en Boston, Nueva York, Filadelfia y otras grandes ciudades. Las aerolíneas también suspendieron o ajustaron sus servicios a destinos en el estado mexicano de Jalisco y sus alrededores, luego de una ola de violencia después de que el ejército matara a Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los viajeros inscritos en el programa Global Entry también enfrentaron demoras al llegar a Estados Unidos, después de que el Departamento de Seguridad Nacional —que dejó de operar el 14 de febrero porque el Congreso no llegó a un acuerdo sobre su financiación— detuvo temporalmente el programa, que brinda a las personas preaprobadas una forma acelerada de pasar por inmigración y aduanas.

Las interrupciones superpuestas crearon demoras en cascada en las redes de aerolíneas interconectadas, dejando varados a algunos viajeros y complicando las operaciones aeroportuarias, especialmente a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México.

Tormenta invernal afecta transporte y vuelos en noreste de EE.UU.

La tormenta invernal que azotó el noreste trajo consigo intensas nevadas, vientos fuertes y alertas de ventisca que ralentizaron o paralizaron el transporte en toda la región.

El tráfico aéreo se redujo drásticamente. Más de 5.600 vuelos hacia Estados Unidos, desde el país o internos fueron cancelados, según el servicio de seguimiento de vuelos FlightAware. Otros 2.500 sufrieron retrasos.

El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y el Aeropuerto LaGuardia, ambos de Nueva York, reportaron el mayor número de cancelaciones el lunes, seguidos de los aeropuertos de Boston, Newark (Nueva Jersey), Filadelfia y Washington, D.C. Aeropuertos más pequeños, como el Aeropuerto Internacional T.F. Green de Rhode Island, suspendieron temporalmente sus operaciones.

Más de 1.700 vuelos ya fueron cancelados para el martes.

Incluso después de que pasa una tormenta, a las aerolíneas les lleva tiempo reubicar a sus aviones y tripulaciones donde deben estar para restablecer los horarios completos, según Michael McCormick, profesor asociado de gestión del tráfico aéreo en la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle.

"Esta tormenta tiene un alcance tan amplio que ha afectado a importantes aeropuertos del noreste. Y esos aeropuertos son los más vulnerables a la hora de posicionar aeronaves y tripulaciones para poder operar según su horario", apuntó McCormick. A consecuencia de ello, seguirán produciéndose cancelaciones que "disminuyen gradualmente a diario", añadió.

Benjamin Lundell y Thomas Mehari se encontraban entre los viajeros que se quedaron varados en Nueva York el lunes. Los dos consultores de redes se encuentran en un viaje de negocios desde Suecia y su vuelo a Texas fue cancelado.

"En estos momentos traemos puesta ropa para ir a Houston", expresó Lundell, mientras caminaba con dificultad entre la nieve que le llegaba a las rodillas, vestido con una chaqueta delgada y pantalones vaqueros en busca de un nuevo hotel en Manhattan.

Violencia en Jalisco provoca cancelaciones y alertas de viaje

Si bien la tormenta invernal fue la causa de la mayor parte de las cancelaciones de vuelos del lunes, no fue el único factor. Tras la muerte el domingo de "El Mencho" —el líder del cártel más poderoso de México— en Jalisco, gobiernos locales y extranjeros emitieron alertas de viaje y directrices de seguridad.

Una serie de ataques en represalia tras la muerte de Oseguera Cervantes han puesto en vilo a gran parte de México. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, suspendió el transporte público el domingo e instó a los residentes a quedarse en casa. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos les recomendó a los estadounidenses que están en partes de Jalisco y otros estados de México que se resguarden en sus hogares y eviten viajes no esenciales hasta que la situación se estabilice. Las autoridades canadienses emitieron directrices similares.

Aeroméxico, Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines y Air Canada cancelaron o redujeron sus vuelos a Puerto Vallarta y Guadalajara. Muchas ofrecieron a sus clientes opciones flexibles para cambiar sus reservas. Algunas agencias gubernamentales podrían implementar restricciones más drásticas a los viajes aéreos si las preocupaciones de seguridad persisten o se intensifican, según expertos en aviación.

Steve Perkins, de 57 años y residente de Oklahoma, declaró a The Associated Press en una entrevista en video desde Puerto Vallarta que él y su esposa se quedaron varados tras la cancelación de su vuelo de regreso programado para el lunes. Perkins relató que la pareja estaba tomando un café en la terraza de su hotel el domingo por la mañana cuando oyeron una explosión y luego vieron columnas de humo negro alrededor del centro de la ciudad.

"Mi esposa llamó a nuestros hijos para despedirse de ellos si no los volvíamos a ver, ese tipo de cosas. Fue bastante inquietante", narró Perkins.

Dijo que que los demás huéspedes del hotel, procedentes de Canadá y Nueva York, también estaban muy preocupados, pero que el personal del hotel "se mostró extrañamente indiferente sobre lo ocurrido. Dijeron: ´No se preocupen, está bajo control´".

Perkins, quien trabaja como consultor de tecnologías de la información, comentó que sus vacaciones sólo iban a durar una semana, por lo que tendrá que reanudar su trabajo desde Puerto Vallarta hasta que pueda regresar a casa.

Perkins y su esposa han viajado anualmente a Puerto Vallarta desde 2012 y siempre se han sentido seguros, hasta ahora. Dijo que les informaron que no pueden volar a casa hasta el 1 de marzo, y señaló que, una vez que lo hagan, no planean regresar.

"Si alguien conoce a Marco Rubio, quizás podríamos pedirle que venga a buscarnos de alguna manera. Hay mucha gente atrapada", expresó Perkins.

Suspensión de Global Entry agrava demoras en aeropuertos

Otro factor que incrementó la presión sobre los aeropuertos fue que el Departamento de Seguridad Nacional anunció que la suspensión de su programa Global Entry, que comenzó el fin de semana, se mantendrá vigente hasta que finalice el cierre parcial del gobierno estadounidense.

Global Entry les permite a los viajeros preaprobados utilizar quioscos de acceso rápido al ingresar a Estados Unidos desde el extranjero. La suspensión podría significar tiempos de espera más largos en aeropuertos internacionales para algunos pasajeros que regresan.

En un principio, el Departamento de Seguridad Nacional también planeó suspender el programa PreCheck —el cual permite una revisión de seguridad más ágil— de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), pero finalmente no lo hizo. El departamento señaló que aún podría suspender el PreCheck, e indicó que ajustaría las operaciones "caso por caso" a medida que surjan restricciones de personal.

Los agentes de la TSA están trabajando sin paga durante la interrupción en el financiamiento, lo que podría generar problemas de personal y filas de seguridad a medida que se prolongue el cierre gubernamental.

Consejos para viajeros

Las aerolíneas estadounidenses están obligadas a ofrecer reembolsos por vuelos cancelados.

Cuando prevén que habrá interrupciones graves, también suelen ofrecer a los viajeros la oportunidad de posponer sus viajes unos días sin tener que pagar una cuota adicional.

Muchas aerolíneas están ofreciendo opciones de cambio de reserva para los clientes afectados por la tormenta y los problemas de seguridad en México. Entre ellas se encuentran JetBlue, Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines, Alaska Airlines, Air Canada y Aeroméxico.

McCormick planteó que los viajeros se suscriban a las alertas por mensaje de texto o correo electrónico de sus aerolíneas para recibir las actualizaciones más recientes. También es útil buscar rutas alternativas en línea. Asegúrese de verificar si las cancelaciones o los retrasos afectan a un aeropuerto de conexión, así como al aeropuerto de salida y al destino final.