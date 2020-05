Tormenta tropical Bertha toca tierra en Carolina del Sur

La tormenta tropical Bertha tocó tierra el miércoles en las costas de Carolina del Sur y amenaza con arrojar aguaceros torrenciales sobre el litoral.

Las autoridades emitieron una alerta para la costa de Carolina del Sur debido a la tormenta, la segunda con nombre antes del inicio oficial de la temporada de huracanes en el Atlántico.

Los vientos máximos sostenidos de Bertha eran de cerca de 80 kilómetros por hora (50 millas por hora) pero probablemente se reducirá a una depresión tropical al llegar a tierra. Su vórtice estaba a 40 kilómetros (20 millas) al este-sudeste de Charleston, Carolina del Sur, trasladándose hacia el noroeste a 15 km/h (9 mph).

Algunas calles de Charleston estaban inundadas el miércoles y el agua alcanzaba las puertas de los vehículos, reportó el diario The Post and Courier. Añadió que había recipientes de basura desparramados por la calle y que los desechos estaban tapando los desagües.

Hace unos días, la tormenta tropical Arthur desató aguaceros en Carolina del Norte antes de adentrarse al mar. Es el sexto año consecutivo en que se desarrolla una tormenta con nombre antes del 1 de junio, el inicio oficial de la temporada de huracanes.

La última vez que hubo dos tormentas con nombre antes de junio fue en el 2016, indicó Phil Klotzbach, científico adscrito al centro de estudios atmosféricos de la Universidad Estatal de Colorado. Ocurrió también en 1887, 1908, 1951 y 2012, agregó.

"La mayoría de estas tormentas se forman, al menos en parte, debido a procesos no tropicales o subtropicales y no necesariamente indican una tendencia para el resto de la temporada", declaró Klotzbach en un email a The Associated Press.