logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE CASA!

Fotogalería

¡SE CASA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Tormenta tropical Fernand se fortalece en el Atlántico central

El Centro Nacional de Huracanes informa sobre el fortalecimiento de la tormenta tropical Fernand. Bermudas en alerta.

Por AP

Agosto 24, 2025 06:55 p.m.
A
Tormenta tropical Fernand se fortalece en el Atlántico central

MIAMI (AP) — La tormenta tropical Fernand se fortaleció el domingo sobre las aguas abiertas del Atlántico central, desplazándose muy al este de Bermudas.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, el vórtice de Fernand se encontraba la tarde del domingo a unos 475 kilómetros (295 millas) al este de Bermudas. Tenía vientos máximos sostenidos de 75 km/h (45 mph) y se mueve en dirección norte-noreste a 20 km/h (13 mph).

El centro de huracanes indicó que se tiene previsto que Fernand comience a girar hacia el noreste en las próximas horas, a medida que se aleja de Bermudas. Se anticipa que siga fortaleciéndose, aunque los meteorólogos indicaron que probablemente Fernand comience a debilitarse a partir del martes.

No hay avisos ni alertas costeras en vigor a medida que la tormenta se mueve sobre aguas abiertas lejos de tierra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tormenta tropical Fernand se fortalece en el Atlántico central
Tormenta tropical Fernand se fortalece en el Atlántico central

Tormenta tropical Fernand se fortalece en el Atlántico central

SLP

AP

El Centro Nacional de Huracanes informa sobre el fortalecimiento de la tormenta tropical Fernand. Bermudas en alerta.

Incendios forestales desatan evacuaciones en California y Oregon
Incendios forestales desatan evacuaciones en California y Oregon

Incendios forestales desatan evacuaciones en California y Oregon

SLP

AP

Miles de hogares evacuados debido a incendios en la región vinícola y centro de Oregon

Francia convoca al embajador estadounidense en París por acusaciones de antisemitismo
Francia convoca al embajador estadounidense en París por acusaciones de antisemitismo

Francia convoca al embajador estadounidense en París por acusaciones de antisemitismo

SLP

AP

El embajador estadounidense en París es convocado luego de acusaciones de antisemitismo por parte de Charles Kushner.

Liberan en Venezuela a 13 detenidos en el contexto de crisis postelectoral
Liberan en Venezuela a 13 detenidos en el contexto de crisis postelectoral

Liberan en Venezuela a 13 detenidos en el contexto de crisis postelectoral

SLP

AP

Tras las elecciones polémicas en Venezuela, el Comité por la Libertad de Presos Políticos informa sobre la liberación de detenidos en medio de la crisis política.