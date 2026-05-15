logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Fotogalería

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Tormentas en India matan a 96 personas

Por AP

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Tormentas en India matan a 96 personas

Lucknow, India.- Tormentas de polvo, lluvias intensas y rayos dañaron viviendas y otras estructuras y causaron la muerte de al menos 96 personas en el norte de India, dijeron autoridades el jueves.

Las tormentas también dejaron más de 50 heridos cuando azotaron varios distritos en Uttar Pradesh, el estado más poblado de India, el miércoles por la noche.

Funcionarios indicaron que algunos decesos fueron provocados por la caída de árboles, el derrumbe de estructuras y los rayos. La policía y equipos de emergencias utilizaron motosierras y grúas para retirar árboles caídos de carreteras y vías ferroviarias en varios distritos.

Las fuertes tormentas son habituales en el norte de India durante la temporada de calor —que va de marzo a junio— antes de la llegada de las lluvias anuales del monzón.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Narendra N. Srivastava, un funcionario administrativo, señaló que en las zonas afectadas por laslluvias se movilizaron equipos de emergencia y que viviendas, cultivos e infraestructura eléctrica sufrieron daños generalizados, especialmente en distritos rurales.

En el distrito de Prayagraj, los residentes del lugar describieron escenas de pánico mientras los potentes vientos azotaban sus vecindarios.

"La tormenta llegó de repente y el cielo se volvió completamente oscuro en cuestión de minutos", contó Ram Kishore.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    La forma más fácil de ayudar es levantar el bloqueo: Díaz Canel
    La forma más fácil de ayudar es levantar el bloqueo: Díaz Canel

    La forma más fácil de ayudar es levantar el bloqueo: Díaz Canel

    SLP

    El Universal

    El mandatario cubano enfatiza que la ayuda debe centrarse en combustible, alimentos y medicinas para la isla.

    Irán autoriza tránsito de buques chinos por estrecho de Ormuz
    Irán autoriza tránsito de buques chinos por estrecho de Ormuz

    Irán autoriza tránsito de buques chinos por estrecho de Ormuz

    SLP

    El Universal

    Riad considera modelo europeo para un acuerdo de no agresión con Irán tras la guerra en la región.

    Papa León XIV califica de error llamar defensa al rearme
    Papa León XIV califica de error llamar defensa al rearme

    Papa León XIV califica de error llamar defensa al rearme

    SLP

    El Universal

    León XIV lamentó que las nuevas generaciones hereden un mundo marcado por guerras.

    Hijo de Maduro reconoce que el chavismo debe pedir perdón
    Hijo de Maduro reconoce que el chavismo debe pedir perdón

    Hijo de Maduro reconoce que el chavismo debe pedir perdón

    SLP

    El Universal

    Nicolás Maduro Guerra ofrece detalles sobre la detención y condiciones de salud de Nicolás Maduro en Nueva York.