Tormentas en India matan a 96 personas

Lucknow, India.- Tormentas de polvo, lluvias intensas y rayos dañaron viviendas y otras estructuras y causaron la muerte de al menos 96 personas en el norte de India, dijeron autoridades el jueves.

Las tormentas también dejaron más de 50 heridos cuando azotaron varios distritos en Uttar Pradesh, el estado más poblado de India, el miércoles por la noche.

Funcionarios indicaron que algunos decesos fueron provocados por la caída de árboles, el derrumbe de estructuras y los rayos. La policía y equipos de emergencias utilizaron motosierras y grúas para retirar árboles caídos de carreteras y vías ferroviarias en varios distritos.

Las fuertes tormentas son habituales en el norte de India durante la temporada de calor —que va de marzo a junio— antes de la llegada de las lluvias anuales del monzón.

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Narendra N. Srivastava, un funcionario administrativo, señaló que en las zonas afectadas por laslluvias se movilizaron equipos de emergencia y que viviendas, cultivos e infraestructura eléctrica sufrieron daños generalizados, especialmente en distritos rurales.

En el distrito de Prayagraj, los residentes del lugar describieron escenas de pánico mientras los potentes vientos azotaban sus vecindarios.

"La tormenta llegó de repente y el cielo se volvió completamente oscuro en cuestión de minutos", contó Ram Kishore.