Tormentas severas dejan un muerto y daños en Michigan y Missouri

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Tormentas de rápido desplazamiento azotaron el lunes partes del centro-norte de Estados Unidos con granizo, fuertes vientos e intensas lluvias, provocando inundaciones que dejaron varados a conductores y derribaron árboles, incluido uno que cayó sobre un hombre en el oeste de Michigan causándole la muerte.

Más de 56 millones de personas en el centro-norte y partes del Sur estaban en riesgo de tormentas severas. Las autoridades emitieron alertas de tornado en el sureste de Missouri, el sur de Illinois y el norte de Arkansas, indicó el Servicio Meteorológico Nacional.

Una tormenta eléctrica en el condado de Kent, Michigan, desató fuertes vientos que derribaron un árbol, cobrando la vida de un hombre de 39 años que se encontraba con unos amigos, informó la policía del condado en un comunicado.

Los amigos dijeron que "el hombre les advirtió que se movieran segundos antes de que el árbol se viniera abajo, lo que creen que probablemente evitó que hubiera más personas afectadas", indicó la policía del condado. La tormenta derribó decenas de árboles y tendido eléctrico.

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Más de 250.000 personas se encontraban sin luz la noche del lunes en Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Wisconsin y Michigan.

En Wisconsin, la compañía We Energies informó que había restablecido el servicio eléctrico a más de 35.000 clientes, pero miles más seguían sin electricidad. Las autoridades de la ciudad de Milwaukee señalaron que se recibieron casi 100 llamadas de emergencia debido a la caída de ramas y árboles.

En Kansas City, Missouri, el departamento local de bomberos respondió a 11 rescates acuáticos de personas atrapadas en vehículos desde las 6 de la mañana del lunes, señaló el jefe de batallón Riley Nolan en un correo electrónico.

Indicó que la mayoría de los rescates "ocurrieron en nuestras zonas típicas de ´aguas altas´ luego de las fuertes lluvias". Precisó que no se requirieron botes y no se reportaron heridos.

El servicio meteorológico informó que en un periodo de seis horas que concluyó poco antes de las 7 de la mañana se registraron alrededor de 8,1 centímetros (3,2 pulgadas) de lluvia cerca del Aeropuerto Internacional de Kansas City.

Cientos de escuelas en el área de San Luis cerraron temprano y cancelaron muchas actividades fuera de horario escolar.

Temperaturas cercanas a los 26 grados Celsius (80 grados Fahrenheit) y otros factores contribuían a la "inestabilidad atmosférica", informó Evan Bentley, meteorólogo del Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional en Norman, Oklahoma.

Las tormentas se produjeron después de varios episodios de clima violento durante el fin de semana.

En el norte de Texas, una tormenta eléctrica que generó un tornado dejó al menos dos personas muertas y desplazó a por lo menos 20 familias. Muchas viviendas sufrieron daños importantes, informaron las autoridades el domingo.

Equipos del Servicio Meteorológico Nacional confirmaron que un tornado EF-2, con vientos máximos de 217 km/h (135 mph), tocó tierra en el área de Runaway Bay el sábado. El servicio meteorológico indicó que también se confirmó un tornado EF-1, con vientos máximos de 169 km/h (105 mph), en el área de Springtown.