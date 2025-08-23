Tragedia en China: Colapso de puente ferroviario deja 12 trabajadores muertos

logo pulso
Por AP

Agosto 23, 2025 05:04 p.m.
BEIJING (AP) — El colapso de un puente ferroviario en construcción sobre un importante río en China causó la muerte de al menos 12 trabajadores y dejó otros cuatro desaparecidos, según la prensa estatal.

Fotos aéreas de la agencia noticiosa estatal Xinhua mostraban que faltaba una gran sección del arco curvado de color aguamarina del puente. Además, podía verse una sección doblada de la plataforma de la infraestructura colgando hacia abajo sobre el río Amarillo.

Según Xinhua, 16 trabajadores se encontraban en el puente en la provincia de Qinghai, en el noroeste de China, cuando un cable de acero se rompió alrededor de las tres de la madrugada del viernes durante una operación de tensado. Se estaban empleando botes, un helicóptero y robots en la búsqueda de los desaparecidos.

El puente tiene una longitud de 1,6 kilómetros (una milla) y su plataforma está a 55 metros (180 pies) sobre el río, según el periódico en inglés China Daily.

