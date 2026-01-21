Traslado de detenidos del Estado Islámico desde Siria a Irak

AL-HOL, Siria (AP) — El ejército de Estados Unidos ha comenzado a transferir detenidos del grupo Estado Islámico que estaban retenidos en el noreste de Siria a instalaciones seguras en Irak, anunciaron las fuerzas norteamericanas.

El movimiento se produjo después de que las fuerzas del gobierno sirio tomaran el control de un campamento que alberga a miles de mujeres y niños, de las Fuerzas Democráticas Sirias que se retiraron como parte de un alto al fuego. Las tropas tomaron el lunes una prisión en la ciudad nororiental de Shadadé, donde algunos detenidos del EI escaparon y muchos fueron recapturados, informó la prensa estatal.

Las FDS, lideradas por kurdos, siguen controlando más de una docena de instalaciones de detención con unos 9.000 miembros del EI.

El Comando Central de Estados Unidos indicó que la primera transferencia involucró a 150 miembros del EI, que fueron trasladados desde la provincia nororiental de Hassakeh en Siria a "ubicaciones seguras" en Irak. El comunicado dijo que hasta 7.000 detenidos podrían ser transferidos a instalaciones controladas por Irak.

"Facilitar la transferencia ordenada y segura de los detenidos del Estado Islámico es fundamental para prevenir una fuga que representaría una amenaza directa para Estados Unidos y la seguridad regional", indicó el almirante Brad Cooper, comandante de CENTCOM. Dijo que la transferencia se realizó en coordinación con socios regionales, incluido Irak.

Las tropas estadounidenses y sus fuerzas asociadas detuvieron a más de 300 operativos del EI en Siria y mataron a más de 20 el año pasado, declaró el ejército estadounidense. Una emboscada el mes pasado por militantes del EI mató a dos soldados estadounidenses y un intérprete civil estadounidense en Siria.

Un general de inteligencia iraquí dijo a Associated Press que se llegó a un acuerdo con Estados Unidos para transferir 7.000 detenidos de Siria a Irak. Dijo que las autoridades iraquíes recibieron el primer grupo de 144 detenidos el miércoles por la noche, después de lo cual serán transferidos en etapas por avión a prisiones iraquíes.

El general, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios, señaló que los miembros del EI que serán transferidos a Irak son de diferentes nacionalidades. Dijo que incluyen alrededor de 240 tunecinos, además de otros de países como Tayikistán y Kazajistán y algunos sirios.

"Serán interrogados y luego juzgados. Todos ellos son comandantes del Estado Islámico y son considerados altamente peligrosos", apuntó el general. Añadió que en años anteriores, 3.194 detenidos iraquíes y 47 ciudadanos franceses han sido transferidos a Irak.

El grupo EI fue derrotado en Irak en 2017 y en Siria dos años después, pero las células latentes del grupo siguen perpetrando atentados letales en ambos países. Las FDS jugaron un papel importante en la derrota del EI.

Tom Barrack, el enviado de Washington para Siria, sostuvo en un comunicado el martes que el papel de las FDS como la principal fuerza contra la agrupación "ha expirado en gran medida ya que Damasco ahora está dispuesto y posicionado para asumir las responsabilidades de seguridad". Añadió que "los acontecimientos recientes muestran que Estados Unidos está facilitando activamente esta transición, en lugar de prolongar un papel separado de las FDS" .

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria dio la bienvenida a la transferencia de detenidos, calificándola como "un paso importante para fortalecer la seguridad y la estabilidad".

Anteriormente el miércoles, un convoy de vehículos blindados con fuerzas gubernamentales se trasladó al campamento de al-Hol tras dos semanas de enfrentamientos con las FDS, que parecían estar más cerca de fusionarse con el ejército sirio, de acuerdo con las demandas del gobierno.

En su apogeo en 2019, unas 73.000 personas vivían en al-Hol. Desde entonces, el número ha disminuido dado que algunos países han repatriado a sus ciudadanos.

El campamento alberga ahora a unas 24.000 personas, en su mayoría mujeres y menores vinculados a EI, incluyendo alrededor de 14.500 sirios y casi 3.000 iraquíes. Unas 6.500 personas más, muchas de ellas leales al grupo radical que llegaron desde todo el mundo para unirse a sus filas, están retenidos por separado en una sección de alta seguridad de las instalaciones.

Un periodista de Associated Press visitó el campamento el miércoles mientras decenas de soldados custodiaban la entrada principal.

"Entra y ve el caos que está ocurriendo. No hay clínicas, no hay agua corriente, no hay pan ni verduras", declaró una mujer iraquí que vive en el campamento, después de que los combatientes de las FDS abandonaran el área. La mujer, que habló bajo condición de anonimato por preocupaciones de seguridad, pidió al gobierno iraquí que la repatrie.

Otra mujer iraquí, que también se negó a dar su nombre completo por temor a represalias, dijo a Associated Press que su hermano y su tío estaban detenidos en cárceles en el noreste de Siria y pidió a las autoridades que los liberen para que ella pueda regresar a casa.

El martes por la noche, el gobierno sirio y las FDS anunciaron una nueva tregua de cuatro días después del colapso del alto el fuego anterior.

Un ataque con drones mató a siete soldados e hirió a 20 mientras inspeccionaban un depósito de armas abandonado por los combatientes de las FDS en la ciudad nororiental de Yarubiyé, indicó el Ministerio de Defensa, culpando a las fuerzas kurdas. Las FDS en un comunicado lo negaron, diciendo que la explosión fue provocada por soldados moviendo la munición.

Las FDS y el gobierno se culparon mutuamente por la fuga de miembros del EI de una prisión en la ciudad nororiental de Shadadé el lunes. Según un acuerdo anunciado el domingo, las fuerzas gubernamentales debían asumir el control de esos penales, pero la transición no se realizó sin problemas.

El centro más grande es la prisión de Gweiran, ahora llamada Panorama, que ha albergado a unos 4.500 detenidos vinculados al EI. Está en la ciudad de Hassakeh, que aún está completamente en manos de las FDS.

El portavoz del Ministerio de Defensa sirio, el general de brigada Hassan Abdul-Ghani, señaló en comentarios televisados el martes por la noche que el gobierno "estaba y sigue estando en confrontación directa" con el EI. Añadió que las autoridades están listas para hacerse cargo de las prisiones donde se encuentran los miembros del grupo extremista.