Tren de pasajeros mata a 7 elefantes en India

Guwahati, India.- Siete elefantes asiáticos salvajes murieron y una cría resultó herida cuando un tren de pasajeros de alta velocidad colisionó con una manada que cruzaba las vías en el estado nororiental de Assam, en India, informaron las autoridades locales.

El conductor del tren avistó la manada de unos 100 elefantes y utilizó los frenos de emergencia, pero el tren aún así impactó a algunos de los animales, indicó Kapinjal Kishore Sharma, portavoz de Indian Railways, a The Associated Press.

Cinco vagones del tren y la locomotora se descargaron tras el impacto, pero no hubo víctimas humanas, añadió Sharma.

El sitio del incidente es una zona boscosa a unos 125 kilómetros de la ciudad capital de Assam, Guwahati. Las vías del tren en el estado son frecuentadas por elefantes, pero Indian Railways señaló que el lugar del impacto no era un corredor designado para elefantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El tren Rajdhani Express, que viajaba desde Sairang en el estado de Mizoram, fronterizo con Myanmar, se dirigió a la capital nacional de Nueva Delhi con 650 pasajeros a bordo cuando chocó contra los elefantes. Desde 2020, al menos una docena de elefantes han muerto arrollados por trenes a alta velocidad.