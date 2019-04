Tribunal Electoral de Panamá anula candidaturas del expresidente Martinelli

El fallo de los magistrados del ente de comicios desestimó la decisión de una jueza electoral que había acogido las candidaturas del exgobernante, de 67 años, y no admite más recursos contra la decisión.



La anulación de las candidaturas del expresidente panameño, quien se dice un perseguido político, es en respuesta a una impugnación presentada por el abogado Jorge Rubio, quien denunció que Martinelli no podía postularse porque no cumplía con el requisito de haber vivido al menos un año antes de las elecciones en la circunscripción o en el circuito electoral para los que se presenta.



La decisión del Tribunal Electoral, que no sorprende a muchos, coloca a la exdiputada y periodista Mayín Correa como candidata a diputada sin suplente y al diputado Sergio Gálvez como aspirante a la alcaldía capitalina, también sin suplente, ya que eran los compañeros de nómina del exgobernante.



Fuentes del partido Cambio Democrático (CD) dijeron a periodistas que la abogada del ex jefe del Estado, Alma Cortés, también candidata a diputada, presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el fallo del ente rector de los comicios en Panamá.



El abogado y analista independiente Ernesto Cedeño corroboró a Efe que, efectivamente, "este fallo admite la acción de inconstitucionalidad" ante el Supremo, pero aclaró que eso "no detiene el proceso electoral".



"¡Fraude, fraude, viene el fraude electoral!", gritó Martinelli mientras caminaba escoltado por la Policía hacia la entrada del tribunal donde desde el pasado 12 de marzo afronta un juicio por supuestas escuchas ilegales y peculado, por el que la fiscalía le imputa cuatro delitos que suman 21 años de prisión.



La legislación panameña establece que los derechos políticos solo quedan suspendidos cuando existe una sentencia judicial en firme contra una persona, que no es el caso de Martinelli, por eso pudo presentarse como candidato a cargos de elección popular.



El fallo fue comentado por el propio Martinelli en un breve mensaje escrito distribuido por sus colaboradores, en el que afirma que "siempre supe que (el presidente Juan Carlos) Varela jamás permitiría que corriera y ganara abrumadoramente para ningún puesto público".



Martinelli siempre ha argumentado que Varela, que fue su vicepresidente, es el responsable de la supuesta persecución política que sufre.



El exgobernante pide en el manuscrito a sus seguidores que voten por sus suplentes y por el candidato presidencial de CD, Rómulo Roux, en los comicios generales del próximo 5 de mayo.



"Estoy feliz, ahora se que ganará Rómulo, Chello y Mayín", expresó el expresidente panameño.



Además, avisó que demandará civil y penalmente a los magistrados electorales que anularon sus candidaturas "por este exabrupto", e incluso tuvo ánimo para mandar un mensaje: "felicito a las secretarias en su día", que se celebra este viernes en Panamá.