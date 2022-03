Tribunal Supremo de Namibia falla a favor de una pareja gay mexicano-namibia

Johannesburgo, 7 mar (EFE).- El Tribunal Supremo de Namibia ordenó hoy al Gobierno que reconsidere la solicitud del mexicano Guillermo Delgado, casado con su marido de origen namibio, Phillip Lühl, para poder tener residencia en el país africano.

El alto tribunal dictaminó que el Ministerio del Interior debería considerar nuevamente una solicitud de estatus de residente de Delgado, quien sostiene que está domiciliado en Namibia y, por tanto, no necesita un visado para entrar en el país.

El ciudadano mexicano se casó hace ocho años con su esposo en la vecina Sudáfrica, pero los funcionarios de inmigración namibios habían dictaminado que su matrimonio sudafricano no calificaba a Delgado para la residencia en Namibia.

Los dos hombres han protagonizado un caso polémico sobre la documentación de viaje y su condición de pareja casada en una nación que no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La abogada de Delgado, Uno Katjipuka-Sibolile, se mostró decepcionada con el fallo del Tribunal Supremo.

"Tenenos que estudiar el veredicto, pero esto no es realmente lo que esperábamos", afirmó la letrada ante los periodistas, al subrayar que el Ministerio del Interior "ha sido hostil" hacia el mexicano y su familia, y lamentar que el caso vuelva a ese departamento.

"Es una pérdida de tiempo, es una pérdida de dinero y es una pérdida de energía", aseveró la abogada.

En octubre pasado, la Justicia de Namibia falló hoy a favor de Delgado y Lühl en un pleito para reclamar al Gobierno el reconocimiento de la ciudadanía namibia del hijo mayor de ambos.

En 2017, la pareja tuvo a su primer hijo Yona -nacido de un vientre de alquiler en la vecina Sudáfrica- y, desde entonces, la familia impulsaba esa causa contra el Estado para que reconociera oficialmente la paternidad de Yona y, con ello, el niño pudiera tener acceso a su nacionalidad namibia.

Delgado y Lühl, ambos arquitectos que trabajan en la Universidad Namibia de Ciencia y Technología (NUST, por sus siglas en inglés), son matrimonio desde que se casaron en Sudáfrica en 2014.

En Namibia no pudieron dar ese paso, ya que esta nación, aunque no persigue la homosexualidad en la práctica, no reconoce tampoco sus derechos ni contempla las uniones legales entre personas del mismo género.

La historia de esta familia ya adquirió relevancia a nacional e internacional en marzo de 2021, cuando el matrimonio tuvo dos nuevas hijas -las gemelas Paula y Maya-, también por vientre de alquiler en Sudáfrica, pero el Estado namibio se negó a concederles salvoconductos de entrada al país.

Esta decisión se tomó a pesar de que los certificados de nacimiento de las pequeñas -emitidos por las autoridades sudafricanas- reconocían legalmente a Delgado y Lühl como sus padres.

Lühl, que había viajado a Sudáfrica para recoger a las pequeñas, quedó así atrapado en el país vecino con las gemelas durante dos meses, mientras Delgado permanecía en Namibia con Yona, quien a su vez no podía salir de ese último país por estar pendiente el trámite de su ciudadanía.

En mayo pasado, el Gobierno de Namibia cambió su postura y aprobó la concesión de salvoconductos de entrada al país para las gemelas, un trámite que, al menos, permitió a la familia reunirse en su hogar de Windhoek.