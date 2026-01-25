logo pulso
VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Trump acusa a demócratas de caos en Minneapolis

Las acusaciones de Trump apuntan a los demócratas por la muerte de ciudadanos en medio de disturbios en Minneapolis.

Por El Universal

Enero 25, 2026 07:23 p.m.
A
Trump acusa a demócratas de caos en Minneapolis

WASHINGTON, EU, enero 25 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El presidente estadounidense, Donald Trump, culpó a los demócratas de lo ocurrido en Minneapolis, acusándolos no solo de colaborar con agentes federales -a diferencia de los estados republicanos-, sino también de alentar a "agitadores de izquierdas a obstaculizar ilegalmente sus operaciones para arrestar a los peores entre los peores".

"Al hacerlo -escribió en su cuenta de la red social Truth- los demócratas están priorizando a los inmigrantes ilegales delincuentes por encima de los ciudadanos respetuosos de la ley y contribuyentes, y crearon circunstancias peligrosas para todos los involucrados. Trágicamente, dos ciudadanos estadounidenses perdieron la vida como resultado de este caos inducido por los demócratas".

