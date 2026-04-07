Trump advierte que "toda una civilización morirá esta noche"

TEHERÁN, Irán (AP) — El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el martes que "toda una civilización morirá esta noche" si Irán no cumple su último plazo para alcanzar un acuerdo que incluya reabrir el crucial estrecho de Ormuz, mientras la República Islámica instó a los jóvenes a formar cadenas humanas alrededor de centrales eléctricas y otros posibles objetivos.

El representante de Teherán ante la ONU dijo que las amenazas "constituyen incitación a crímenes de guerra y potencialmente genocidio". Amir-Saeid Iravani señaló que Irán tomaría "medidas recíprocas inmediatas y proporcionales" si Trump lanza ataques devastadores.

Aun antes del plazo, ataques aéreos alcanzaron dos puentes y una estación de tren, y Estados Unidos atacó infraestructura militar en la isla de Jarg. Fue la segunda vez que las fuerzas estadounidenses atacaron la isla, un importante centro para la producción petrolera iraní.

Desde el inicio de la guerra, Trump ha impuesto repetidamente plazos vinculados a amenazas, solo para extenderlos. Pero el presidente insistió en que este es definitivo y expirará a las 8 de la noche de Washington si no se produce un gran avance diplomático.

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También ha ofrecido declaraciones contradictorias sobre lo que realmente podría suceder.

Trump ha señalado que la reapertura del estrecho —por el que, en tiempos de paz, pasa una quinta parte del petróleo mundial— es una condición para evitar ataques más amplios y sugirió que la vía fluvial no es tan vital para los intereses petroleros de Estados Unidos como lo es para otros países. También afirmó que estaría dispuesto a desplegar tropas terrestres para apoderarse del petróleo iraní, mientras sostiene que las principales operaciones de combate en ese país podrían concluir pronto.

Eso significa que las próximas acciones de Estados Unidos son, en gran medida, un misterio, aun cuando el lenguaje empleado por ambos bandos ha alcanzado un punto álgido.

Mientras tanto, el presidente de Irán dijo que 14 millones de personas, incluido él mismo, se han ofrecido como voluntarios para luchar. Eso ocurre a pesar de que Trump amenazó con que las fuerzas estadounidenses podrían borrar todos los puentes de Irán en cuestión de horas y reducir todas las centrales eléctricas a escombros humeantes en aproximadamente el mismo lapso. También sugirió que todo el país podría ser borrado del mapa.

Los nuevos ataques podrían no estar vinculados a las amenazas más amplias de Trump

No se sabe si los más recientes ataques aéreos estaban vinculados a las amenazas de Trump de ampliar la lista de objetivos civiles. Al menos dos de los objetivos se relacionan con la red ferroviaria de Irán, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que varios aviones de guerra israelíes atacaron puentes y ferrocarriles en Irán.

Mientras tanto, la República Islámica disparó contra Israel y Arabia Saudí, lo que provocó el cierre temporal de un importante puente.

Aunque Irán no puede igualar la sofisticación del armamento estadounidense e israelí ni su dominio en el aire, su control del estrecho provoca un gran daño a la economía mundial y aumenta la presión sobre Trump en casa y en el extranjero para encontrar una salida al enfrentamiento.

Funcionarios que participan en esfuerzos diplomáticos dijeron que las conversaciones aún continúan, pero Irán ha rechazado la última propuesta estadounidense.

Trump ha restado importancia a las preocupaciones sobre acusaciones de crímenes de guerra

"Toda una civilización morirá esta noche, para no regresar nunca", si no se alcanza un acuerdo, amenazó Trump en una publicación en línea hecha el martes por la mañana. Pero también pareció mantener abierta la posibilidad de una salida, al decir que "tal vez algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder".

Anteriormente, el funcionario iraní Alireza Rahimi emitió un mensaje en video llamando a "todos los jóvenes, deportistas, artistas, estudiantes y alumnos universitarios y sus profesores" a formar cadenas humanas alrededor de centrales eléctricas.

Irán ha formado cadenas humanas en el pasado alrededor de sus recintos nucleares en momentos de tensiones elevadas con Occidente. Los medios estatales publicaron videos en línea que mostraban a cientos de personas ondeando banderas reunidas en dos puentes y en una central eléctrica a cientos de kilómetros (millas) de Teherán, aunque no estaba claro cuán extendida estaba la práctica.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, publicó en X que 14 millones de iraníes habían respondido a campañas donde se exhorta a la gente a ofrecerse como voluntaria para luchar, y dijo que se uniría a ellos, mientras un general de la Guardia Revolucionaria instaba a los padres a enviar a sus hijos a cubrir puestos de control.

Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria advirtió que Irán "privará a Estados Unidos y a sus aliados del petróleo y el gas de la región durante años" y ampliará sus ataques en toda la región del Golfo si Trump cumple su amenaza.

En Teherán, el ánimo era sombrío. Una joven maestra dijo que muchos opositores del sistema islámico de Irán habían esperado que los ataques de Trump lo derrocaran rápidamente.

Ahora, a medida que la guerra se prolonga, teme que los ataques estadounidenses e israelíes propaguen el caos.

"Si no tenemos internet, y si no tenemos electricidad, agua y gas, realmente estamos volviendo a la Edad de Piedra, como dijo Trump", declaró a The Associated Press, hablando bajo condición de anonimato por su seguridad.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, se sumó a un creciente coro de voces internacionales que dicen que los ataques dirigidos contra infraestructura civil y energética podrían constituir un crimen de guerra.

Estos casos son notoriamente difíciles de procesar, y Trump dijo que "para nada" le preocupa cometer crímenes de guerra.

Volker Türk, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, dijo que deploraba el lenguaje empleado durante las últimas dos semanas "por todas las partes, incluidas las últimas amenazas de aniquilar a toda una civilización y de atacar infraestructura civil".

Una oleada de ataques aéreos golpea Irán, que dispara contra Arabia Saudí e Israel

Una serie de intensos ataques aéreos golpearon Teherán, incluso en barrios residenciales. En el pasado, los ataques en zonas residenciales han tenido como objetivo a funcionarios del gobierno y de seguridad iraníes.

El ejército israelí dijo que había atacado un recinto petroquímico iraní en Shiraz, el segundo día consecutivo que golpeaba una instalación de ese tipo. Posteriormente, el ejército dijo que también atacó puentes en Teherán, Karaj, Tabriz, Kashan y Qom que eran utilizados por fuerzas iraníes para transportar armas y equipo militar.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para explicar operaciones militares sensibles, dijo que las ofensivas en la isla de Jarg iban dirigidas contra objetivos previamente atacados y no contra infraestructura petrolera.

Al inicio de la guerra, las fuerzas estadounidenses atacaron defensas antiaéreas, un sitio de radar, un aeropuerto y una base de aerodeslizadores que había en el sitio, según un análisis satelital del Institute for the Study of War y el Critical Threats Project del American Enterprise Institute.

Arabia Saudí dijo que interceptó siete misiles balísticos y cuatro drones lanzados por Irán.

Los ataques llevaron a Arabia Saudí a cerrar durante varias horas la Calzada del Rey Fahd, la única conexión por carretera entre Baréin, sede de la 5ta Flota de la Armada de Estados Unidos, y la península arábiga. Irán también disparó contra Israel.

Más de 1.900 personas han muerto en Irán desde que comenzó la guerra, pero el gobierno no ha actualizado la cifra en varios días.

En Líbano, donde Israel combate a milicianos de Hezbollah respaldados por Irán, más de 1.500 personas han muerto y más de 1 millón de personas han sido desplazadas. Once soldados israelíes han muerto allí.

En los estados árabes del Golfo Pérsico y la Cisjordania ocupada, más de dos docenas de personas han muerto, mientras que se ha informado de 23 fallecidos en Israel y 13 militares estadounidenses.

Control del estrecho de Ormuz

Irán bloqueó de hecho el transporte marítimo a través del estrecho después de que Israel y Estados Unidos iniciaran sus ataques en febrero. Eso, y los ataques iraníes a la infraestructura energética de sus vecinos árabes del Golfo Pérsico, han disparado los precios del petróleo, elevando el precio de la gasolina, los alimentos y otros productos básicos mucho más allá de Oriente Medio.

Teherán rechazó una propuesta de alto el fuego de 45 días y dijo que quiere un fin permanente de la guerra. Pero a medida que se acercaba el plazo de Trump, un funcionario dijo que las comunicaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán seguían en marcha. El funcionario dijo que mediadores de Pakistán, Egipto y Turquía "corren contrarreloj" para alcanzar un compromiso antes del plazo.

El funcionario afirmó que Irán ha vinculado la reapertura del estrecho de Ormuz al alivio de sanciones, y que Estados Unidos estaba abierto a aliviar algunas sanciones, especialmente sobre el sector petrolero de Irán, en parte para estabilizar el mercado mundial del petróleo.

El funcionario habló bajo condición de anonimato para analizar las medidas diplomáticas en curso.

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Gambrell informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Corder informó desde La Haya, Holanda, y Magdy desde El Cairo. David Rising en Bangkok, John Leicester en París, Rod McGuirk en Melbourne, Australia, Natalie Melzer en Jerusalén, y Konstantin Toropin, Seung Min Kim, Michelle Price y Will Weissert en Washington contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.