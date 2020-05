Trump amenaza con cortar los fondos a la OMS y con una posible salida de EEUU

El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este lunes con cortar de manera permanente los fondos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) -ahora suspendidos- y con la posible salida de su país del organismo.



"Si la OMS no se compromete a importantes mejoras sustantivas en los próximos 30 días, haré permanente mi suspensión temporal de fondos a la OMS y reconsideraré nuestra afiliación al organismo", advirtió Trump en una carta al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



En la misiva, de cuatro páginas, Trump anunció que su Gobierno y Tedros "han iniciado ya conversaciones sobre cómo reformar la organización", pero añadió que "no hay tiempo que perder" y que "es necesario actuar rápidamente".



El mandatario estadounidense censuró lo que en su opinión es "una alarmante falta de independencia de la OMS de China" y detalló que las reformas que Washington reclama pasan por desvincularse de Pekín.



"La única forma de avanzar para la OMS es si realmente es capaz de demostrar independencia de China", dijo Trump en la carta, que recopila un listado de agravios atribuidos a Pekín y Tedros por su gestión de la pandemia del coronavirus.



Trump ordenó el 14 de abril congelar los fondos que EE.UU., como principal donante, aporta a la OMS mientras revisaba el rol del organismo en lo que definió como "el grave mal manejo y encubrimiento de la expansión del coronavirus".



En la misiva dirigida este lunes a Tedros, Trump dio por concluida esta "revisión" con la que Estados Unidos "confirmó muchos de los serios problemas" que había planteado.



De esto modo, Trump redobló su cruzada contra la OMS el día en el que Estados Unidos superó los 90.000 muertos por coronavirus y más de 1,5 millones de casos confirmados, convirtiéndose así en el país más afectado, de lejos, por la pandemia.



El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo cuando Trump inició su arremetida contra la OMS hace un mes que ahora "no es el momento" ni para cuestionar al organismo ni para cortarle los recursos.



"Una vez hayamos pasado la página de esta epidemia, debe haber un momento para mirar hacia atrás y comprender cómo surgió esta enfermedad y cómo propagó su devastación tan rápidamente en todo el mundo, y cómo todos los involucrados reaccionaron a la crisis. Pero ahora no es ese momento.", afirmó Guterres.



A lo largo de sus más de tres años en la Casa Blanca, a Trump no le ha temblado la mano para romper con el consenso internacional al retirar a Estados Unidos de la Unesco, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del Acuerdo de París sobre la crisis climática o del pacto nuclear con Irán.