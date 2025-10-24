Trump anuncia fin de negociaciones comerciales con Canadá por polémico anuncio

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump anunció que pondrá fin a "todas las negociaciones comerciales" con Canadá debido a un anuncio televisivo patrocinado por una de sus provincias en el que se utilizaron las palabras del expresidente Ronald Reagan para criticar los aranceles de Estados Unidos, lo que llevó al gobernante de la provincia a retirar posteriormente el anuncio.

La publicación que Trump hizo en su red social el jueves por la noche intensificó las tensiones con el vecino del norte de Estados Unidos después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, declarara que su objetivo es duplicar las exportaciones de Canadá a otros países distintos de Estados Unidos debido a la amenaza que representan los aranceles que ordenó Trump. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que la reacción de Trump fue la culminación de una larga frustración acumulada del gobierno sobre la estrategia de Canadá en las negociaciones comerciales.

El viernes, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, cuya provincia patrocinó el anuncio, dijo que éste sería retirado.

El político canadiense dijo que después de hablar con el primer ministro Mark Carney, decidió pausar la campaña publicitaria a partir del lunes para que puedan reanudarse las negociaciones comerciales.

"Nuestra intención siempre fue iniciar una conversación sobre el tipo de economía que los estadounidenses quieren construir y el impacto de los aranceles en los trabajadores y las empresas ", dijo Ford. "Hemos logrado nuestro objetivo, al haber alcanzado a las audiencias estadounidenses en los niveles más altos".

El presidente de Estados Unidos alegó que el anuncio tergiversaba la posición de Reagan, un presidente que sirvió dos mandatos y sigue siendo una figura querida en el Partido Republicano, y que la intención era influir en la Corte Suprema de Estados Unidos antes de una audiencia programada para el próximo mes, en la que podría decidirse si Trump tiene el poder de imponer sus aranceles generalizados, que son una parte clave de su estrategia económica. El mandatario estadounidense está tan involucrado en el caso que ha dicho que le gustaría asistir a los argumentos orales.

"¡¡¡CANADÁ HIZO TRAMPA Y FUE DESCUBIERTO!!!", escribió Trump en su red social el viernes por la mañana. "Tomaron fraudulentamente un gran anuncio diciendo que a Ronald Reagan no le gustaban los aranceles, cuando en realidad AMABA LOS ARANCELES PARA NUESTRO PAÍS Y SU SEGURIDAD NACIONAL. Canadá trata de influir ilegalmente en la Corte Suprema de Estados Unidos en uno de los fallos más importantes en la historia de nuestro país".

El primer ministro de Ontario no cede tras ruptura de Trump

El anuncio fue pagado por el gobierno de Ontario, no por el gobierno federal canadiense. Inicialmente, Ford, el primer ministro, no dio marcha atrás y dijo el viernes que Canadá y Estados Unidos son aliados "y Reagan sabía que ambos son más fuertes juntos". Más adelante, proporcionó un enlace a un discurso de Reagan donde el difunto presidente expresa su oposición a los aranceles.

Ford había dicho que la provincia planea pagar 54 millones de dólares estadounidenses (alrededor de 75 millones de dólares canadienses) para que los anuncios se emitan en varios canales de televisión estadounidenses. En dichos anuncios se utiliza audio y video de Reagan hablando sobre los aranceles en 1987.

Aunque el anuncio será retirado, se emitirá este fin de semana, incluso en el primer juego de la Serie Mundial de Béisbol entre los Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers el viernes por la noche.

Ford es un conservador populista que no pertenece al mismo partido que Carney, de tendencia liberal.

Por su parte, Carney dijo que su gobierno sigue dispuesto a continuar las conversaciones para reducir los aranceles en ciertos sectores.

"No podemos controlar la política comercial de Estados Unidos. Reconocemos que esa política ha cambiado fundamentalmente desde la década de 1980", dijo el viernes por la mañana antes de abordar un vuelo para asistir a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Malasia. Se prevé que Trump viaje a la misma cumbre el viernes por la noche.

La Fundación Reagan habla contra el anuncio

La Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan publicó el jueves por la noche en X que el anuncio "tergiversa el ´Discurso Radiofónico Presidencial a la Nación sobre Comercio Libre y Justo´ con fecha del 25 de abril de 1987". Añadió que Ontario no recibió permiso de la fundación "para usar y editar los comentarios" y dijo que estaba revisando opciones legales.

La fundación, con sede en Simi Valley, California, es quizás mejor conocida por mantener la Biblioteca y Museo Presidencial Ronald Reagan. Su junta está compuesta por veteranos del Partido Republicano, como la exsecretaria de Transporte de Trump, Elaine Chao, quien renunció tras la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, y el expresidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, cuya filosofía de libre mercado a menudo choca con las tendencias proteccionistas de Trump.

Otro miembro de la junta es Lachlan Murdoch, hijo de Rupert, presidente ejecutivo y CEO de Fox Corporation. La junta está presidida por Fred Ryan, el exeditor y CEO de The Washington Post.

Trump escribió el jueves por la noche que "La Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá utilizó fraudulentamente un anuncio, que es FALSO, en el que aparece Ronald Reagan hablando negativamente de los aranceles". Añadió que "LOS ARANCELES SON MUY IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD NACIONAL Y LA ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS. Con base en su atroz comportamiento, TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ SE DAN POR TERMINADAS".

Reagan en realidad no amaba los aranceles. A menudo criticaba las políticas gubernamentales, entre ellas, las medidas proteccionistas como los aranceles, que interferían con el libre comercio, y dedicó gran parte de ese discurso radiofónico de 1987 a exponer sus argumentos en contra de esos gravámenes.

La ruptura se esperaba desde hace tiempo, dicen funcionarios del gobierno

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo que el anuncio era el "ejemplo más reciente de cómo las autoridades canadienses prefieren jugar en lugar de comprometerse con el gobierno".

Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, dijo el viernes a los periodistas en la Casa Blanca que Canadá ha mostrado una "falta de flexibilidad" y también mencionó "comportamientos residuales de la gente de Trudeau", refiriéndose al ex primer ministro Justin Trudeau, quien mantuvo una fría relación con el gobierno de Trump.

"Si miras a todos los países del mundo con los que hemos hecho acuerdos, y el hecho de que ahora estamos negociando con México por separado, ello revela que no se trata solo de un anuncio", dijo Hassett.

Carney se reunió con Trump a principios de este mes para tratar de aliviar las tensiones comerciales, mientras ambos países y México se preparan para revisar el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), un acuerdo comercial que Trump negoció en su primer mandato, pero del cual se ha distanciado desde entonces.

Más de tres cuartas partes de las exportaciones canadienses van a Estados Unidos y casi 3.600 millones de dólares canadienses (2.700 millones de dólares estadounidenses) en bienes y servicios cruzan la frontera todos los días.

Inicialmente, Trump no pareció molesto por el anuncio

Trump dijo a principios de la semana que había visto el anuncio en televisión y no parecía molesto por él. "Si yo fuera Canadá, también tomaría ese mismo anuncio ", dijo el martes durante un almuerzo con senadores republicanos.

Ontario compró más de 275.000 dólares en reservas de anuncios para que el spot se emitiera este mes en 198 de los 210 mercados de medios del país, según datos de la firma de seguimiento de medios no partidista AdImpact. Se transmitió con mayor frecuencia en el mercado de Nueva York, con más de 530 emisiones, seguido de Washington, D.C., con alrededor de 280. Los únicos otros mercados con más de 100 emisiones fueron los de Harrisburg, Pensilvania, y West Palm Beach, Florida.

Ford previamente llamó la atención de Trump con un recargo de electricidad a los estados de Estados Unidos. El mandatario estadounidense respondió duplicando los aranceles al acero y al aluminio.

El presidente ha tomado medidas para imponer elevados aranceles sobre muchos bienes de Canadá. En abril, el gobierno canadiense impuso gravámenes de represalia sobre ciertos bienes estadounidenses, pero hizo excepciones para que algunas compañías automotrices trajeran cierto número de vehículos al país, conocidos como cuotas de remisión.

Los aranceles de Trump han afectado en particular al sector automotriz de Canadá, gran parte del cual se encuentra en Ontario. Stellantis anunció este mes que trasladaría una línea de producción de Ontario a Illinois.