logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Un día después del 8M

Fotogalería

Fotogalería | Un día después del 8M

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Trump anuncia plan para contener alza del petróleo por conflicto en Irán

Trump mantiene comunicación con Australia tras la huida de cinco futbolistas iraníes.

Por El Universal

Marzo 09, 2026 02:08 p.m.
A
Trump anuncia plan para contener alza del petróleo por conflicto en Irán

NUEVA YORK, marzo 9 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- El presidente estadounidense,

Donald Trump
, reiteró su decepción

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


con la elección del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei.
"Creo que cometieron un grave error. No sé si perdurará", declaró a la NBC.
En tanto, afirmó que tiene un plan para abordar el aumento repentino de los precios del petróleo causado por la guerra en Irán.
"Tengo un plan para todo. Estarán contentos", declaró el presidente al New York Post.
Según informes, el magnate está considerando varias opciones para reducir los precios.
En diálogo con la NBC afirmó que es "demasiado pronto" para hablar de confiscar el petróleo iraní, aunque no descartó la posibilidad.
Tomar el control de incluso una parte del crudo iraní podría presionar las relaciones con China, que recibe el 80% de las exportaciones de crudo de Irán.
El mandatario volvió a abordar hoy la cuestión de las cinco jugadoras de la selección de fútbol iraníes que huyeron de su equipo en Australia y están bajo resguardo de la policía.
Trump afirmó que discutió la cuestión con Canberra.
"Acabo de hablar con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, sobre la selección femenina de fútbol iraní. ­¡está al mando! Cinco ya recibieron tratamiento y el resto está en camino", escribió el magnate en su plataforma de redes sociales, Truth.
"Algunas, sin embargo, sienten que deben regresar porque les preocupa la seguridad de sus familias, incluso las amenazas a las que están expuestos si no regresan. En cualquier caso, el Primer Ministro está haciendo un excelente trabajo gestionando esta situación tan delicada. ­Que Dios bendiga a Australia!", concluyó Trump.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Trump anuncia plan para contener alza del petróleo por conflicto en Irán
Trump anuncia plan para contener alza del petróleo por conflicto en Irán

Trump anuncia plan para contener alza del petróleo por conflicto en Irán

SLP

El Universal

Trump mantiene comunicación con Australia tras la huida de cinco futbolistas iraníes.

Miles de iraníes salen a las calles para declarar lealtad a Jameneí
Miles de iraníes salen a las calles para declarar lealtad a Jameneí

Miles de iraníes salen a las calles para declarar lealtad a Jameneí

SLP

EFE

Las manifestaciones ocurrieron en Teherán y otras ciudades mientras se registraron ataques de Estados Unidos e Israel

Trump califica de error elección de Mojtaba Jameneí en Irán
Trump califica de error elección de Mojtaba Jameneí en Irán

Trump califica de error elección de Mojtaba Jameneí en Irán

SLP

EFE

Mojtaba Jameneí asume liderazgo en Irán mientras continúan los ataques militares de EE.UU. e Israel.

Zelenski aplaza reunión negociadora por crisis en Irán
Zelenski aplaza reunión negociadora por crisis en Irán

Zelenski aplaza reunión negociadora por crisis en Irán

SLP

EFE

Kiev reafirma su disposición a nuevas reuniones para avanzar hacia la paz en cualquier formato y momento