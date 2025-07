Trump arremetió contra migrantes

Turnberry, R.Unido.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó este lunes a los países europeos “ponerse las pilas” en materia migratoria para no “arruinarla” y “dejar de ser lo que es”, ante el primer ministro británico, Keir Starmer, que asistió a un encuentro en el complejo de golf de Turnberry (Escocia).

“Tienen que ponerse las pilas. Si no lo hacen, Europa dejará de ser lo que es, y eso no se puede hacer. Esta es una parte magnífica del mundo, y no se puede arruinar”, dijo Trump ante los medios en la entrada del complejo, donde mantendrá un encuentro bilateral con el gobernante británico, que acudió junto a su esposa Victoria.

El presidente estadounidense señaló con energía que “no se puede dejar que la gente entre aquí ilegalmente” porque “habrá asesinos, traficantes de drogas y todo tipo de cosas que otros países no quieren”.

“Os los envían a vosotros, y nos los envían a nosotros. Tenéis que detenerlos”, aseveró, y añadió que Europa “es un lugar muy diferente al que era hace cinco o diez años”.

Trump, que recordó que su madre nació en Escocia, dijo que esta región es “un lugar increíble, precioso”, y elogió la “firme postura en materia de inmigración” del Reino Unido, que recientemente firmó un acuerdo de retorno con Francia para migrantes que llegan a la isla a través del Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones.