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Trump asegura que va ganando "de maravilla" la guerra con Irán

Trump denuncia que medios difunden noticias falsas para favorecer a Irán.

Por Redacción

Abril 20, 2026 01:20 p.m.
A
Trump asegura que va ganando de maravilla la guerra con Irán

"Estoy ganando una guerra y me va de maravilla. Todo marcha de maravilla. Nuestro ejército ha sido increíble", declaró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump a través de su red Truth Social, atacando a las "noticias falsas" por su cobertura del conflicto.

"Los medios de comunicación antiestadounidenses que difunden noticias falsas desean que Irán gane, pero eso no sucederá, ­porque yo estoy al mando! Así como esta gente antipatriota usó hasta la última gota de su limitada fuerza para atacarme durante las elecciones, continúan haciéndolo ahora con Irán", enfatizó.

"El enemigo está confundido, ya que recibe los mismos 'informes' de los medios de comunicación de las 'noticias falsas'", dijo Trump, defendiendo el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

"El bloqueo, que no levantaremos hasta que se llegue a un acuerdo, está literalmente destruyendo a Irán. Están perdiendo 500 millones de dólares al día, una cifra insostenible, incluso a corto plazo", recalcó.

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