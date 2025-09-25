Trump bloquea la anexión de Cisjordania por Israel

WASINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que no permitirá que Israel se anexe el territorio palestino de Cisjordania, ofreciendo una promesa inequívoca de bloquear tal medida.

Al cuestionarle sobre las insinuaciones de funcionarios israelíes en las últimas semanas de que su gobierno podría tomar el control de al menos algunas partes de Cisjordania —una medida que se ha planteado en respuesta a que varios países reconocieran al Estado de Palestina—, la respuesta de Trump fue contundente.

"No permitiré que Israel se anexe Cisjordania. No lo permitiré. No va a suceder", dijo a los periodistas durante la firma de órdenes ejecutivas en el Despacho Oval no relacionadas con Oriente Medio.

Trump dijo que había hablado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pero afirmó que sería firme en no permitir la anexión. "Ya ha sido suficiente. Es hora de detenerse ya", manifestó.

Trump ha alardeado durante mucho tiempo de su estrecha relación con Netanyahu, pero el mandatario estadounidense ha enfrentado presión de gobernantes árabes, quienes han expresado públicamente preocupaciones por alguna eventual anexión israelí. Los Emiratos Árabes Unidos han advertido que cualquier movimiento israelí para anexarse sería una "línea roja".

Netanyahu lidera el gobierno más nacionalista en la historia de Israel y ha estado bajo presión de aliados clave en su coalición gobernante para expandir el control de Israel sobre Cisjordania, un territorio palestino bajo ocupación israelí. Esperaban que el tradicional apoyo de Trump a las políticas de Israel allanara el camino para una expansión.

A diferencia de Gaza, donde Israel combate contra Hamás, Cisjordania está gobernada por la Autoridad Palestina.

Israel capturó Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza en la guerra de 1967. Los palestinos quieren que los tres territorios formen su futuro Estado. El gobierno actual de Israel se opone firmemente a la creación de un Estado palestino.

Más de medio millón de colonos judíos viven ahora en Cisjordania en unos 130 asentamientos. La comunidad internacional en gran medida considera los asentamientos israelíes como ilegales y como un obstáculo para la paz.

Los países occidentales están indignados por la intensificación de la ofensiva militar israelí en Gaza, y varios han reconocido el Estado palestino.

Diez países, incluidos Gran Bretaña, Francia, Canadá y Australia, reconocieron esta semana al Estado de Palestina, con la esperanza de revivir el proceso de paz, una medida que Estados Unidos e Israel rechazan. Alemania, uno de los aliados más cercanos de Israel, no se ha unido a los llamados a un alto el fuego ni ha dado reconocimiento al Estado palestino, pero ha detenido algunas exportaciones militares.