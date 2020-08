Trump confía la Convención Republicana a dos exproductores de su reality show

LOS ÁNGELES (EFE).- La Convención Republicana, que arranca este lunes para reelegir a Donald Trump como candidato a la presidencia de EE.UU., contará con la supervisión de dos productores del programa televisivo "The Apprentice", que presentó el mandatario desde 2004 hasta 2015 y elevó su popularidad.



El diario The New York Times señaló que Sadoux Kim, quien también fue jurado del concurso Miss Universo cuando era propiedad de Trump, y Chuck LaBella, antiguo ejecutivo de la cadena NBC, han sido los encargados de preparar la retransmisión televisiva del evento político.

Como la demócrata de la semana pasada, la convención republicana será mayoritariamente virtual, pero al contrario que ese evento, el cónclave de los conservadores se ha organizado en menos de un mes desde que Trump declinó a última hora celebrar un gran espectáculo en persona por la pandemia del coronavirus.

Con ese breve plazo, los productores han diseñado una retransmisión que incluirá videos ya grabados con discursos en directo a lo largo de cuatro noches en las que Trump será el único protagonista e intervendrá a diario.

Asimismo, ambos estrategas han puesto el foco en figuras extr-políticas, como estrellas conservadoras de internet y el círculo familiar de Trump, con el objetivo de convertir la reunión en "un programa de televisión apasionante", según el medio especializado Politico.

Ambos productores tienen lazos profesionales con el mandatario estadounidense y figuran en las facturas de la convención, indicó el Times.

Por un lado, LaBella produjo medio centenar de entregas de "The Apprentice", el "reality show" que hizo a Trump famoso en la pequeña pantalla, y también trabajó en el especial "The Comedy Central Roast of Donald Trump" en 2011, donde el actual presidente avanzó sus planes de iniciarse en la política.

LaBella ha cobrado 81 mil dólares por su trabajo como consultor mientras que su compañero, Kim, ha recibido 54 mil dólares, aunque el último es una figura desconocida en la industria televisiva que colaboró con Trump en el concurso de belleza Miss Universo cuando era propiedad del empresario.