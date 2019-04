Trump demanda a dos bancos para impedir que den información al Congreso de EEUU

El escrito judicial fue interpuesto el lunes a última hora ante la corte del distrito sur de Nueva York y supone un nuevo intento de Trump para frenar la investigación que ha emprendido la oposición demócrata, que tiene mayoría en la Cámara de Representantes.



En concreto, Trump, tres de sus hijos -Donald Jr., Ivanka y Eric- y su empresa, la Trump Organization, han pedido a un juez que impida que los dos bancos otorguen a dos comités de la Cámara de Representantes información sobre sus finanzas, algo a lo que están obligados porque la solicitud se hizo a través de un requerimiento judicial.



En la demanda, los abogados de Trump consideran que esos requerimientos no tienen "ninguna legitimidad ni fin legítimo" y han sido emitidos por los demócratas con un objetivo político.



"Esas citaciones fueron emitidas para hostigar al presidente Donald Trump, para rebuscar en todos los aspectos de sus finanzas personales, sus negocios y la información privada del presidente y su familia, y para buscar cualquier material que pudiera ser usado para causarle un daño político", reza la demanda.



Los abogados también acusan a los demócratas de haber hecho esos requerimientos con la esperanza de "tropezar con algo que puedan exponer públicamente y usar como una herramienta política contra el presidente".



En un comunicado conjunto, los demócratas Maxine Waters y Adam Schiff, que presiden los comités que han pedido los datos a los bancos, consideran que Trump busca con su demanda "evadir responsabilidades" y "obstruir" al Congreso.



Los demócratas han pedido información financiera sobre Trump a Deutsche Bank y Capital One para investigar "acusaciones sobre una posible influencia extranjera en el proceso político de Estados Unidos", dijo Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, cuando hizo los requerimientos.



Específicamente, Schiff quiere averiguar si agentes rusos lavaron dinero a través del conglomerado del mandatario, la Trump Organization.



Durante años, Deutsche Bank ha hecho préstamos por valor de millones de dólares a Trump para negocios inmobiliarios.



En un comunicado, una portavoz de la entidad alemana, Kerrie McHugh, afirmó: "Seguimos comprometidos para proporcionar información adecuada a todas las investigaciones que han sido autorizadas y cumpliremos con las ordenes judiciales relativas a dichas investigaciones".



Capital One, que el presidente también usó para inversiones, aún no se ha posicionado sobre el asunto.



El nuevo impulso para investigar al mandatario dentro de la Cámara de Representantes llega después de que el fiscal especial Robert Mueller concluyera en su investigación que Trump no se coordinó con el Kremlin para influir en las elecciones presidenciales de 2016.



Mueller, sin embargo, no llegó a una conclusión sobre si el mandatario había tratado de obstruir la investigación.