Trump desafía a la OTAN y Europa por Groenlandia

DAVOS, Suiza (AP) — El presidente Donald Trump insistió el miércoles en que quiere "obtener Groenlandia, incluyendo el derecho, título y propiedad", pero aseguró que no emplearía la fuerza para lograrlo, mientras ridiculizaba a los aliados europeos y advertía que la OTAN no debería intentar bloquear el expansionismo de Estados Unidos.

En un discurso extraordinario en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el presidente dijo que estaba pidiendo un territorio que era "frío y mal ubicado". Agregó que Estados Unidos salvó a Europa durante la Segunda Guerra Mundial y sobre la OTAN declaró: "Es una petición muy pequeña en comparación con lo que les hemos dado durante muchas, muchas décadas".

Las implicaciones de sus comentarios fueron, no obstante, enormes, potencialmente rompiendo una alianza que se ha mantenido firme desde el inicio de la Guerra Fría y que parecía uno de los pactos más inquebrantables del mundo.

La alianza militar la fundaron las principales naciones europeas, Estados Unidos y Canadá. Sus otros miembros han sido firmes al decir que Groenlandia no está en venta y no se le puede arrebatar a Dinamarca. Eso significa que la reunión de Davos podría ser solo el comienzo de un enfrentamiento más grande que eventualmente podría remodelar la geopolítica mundial.

Un funcionario danés dijo a The Associated Press después del discurso de Trump que Copenhague está lista para abordar las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos en el Ártico. Pero el funcionario, que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato, subrayó la posición del gobierno de que se deben respetar las "líneas rojas", es decir, la soberanía de Dinamarca.

Trump instó a Dinamarca y al resto de la OTAN a hacerse a un lado, añadiendo una advertencia ominosa.

"Queremos un pedazo de hielo para la protección mundial, y no lo darán", dijo Trump. "Pueden decir que sí, y estaremos muy agradecidos. O pueden decir que no, y lo recordaremos".

A pesar de eso, también reconoció: "Probablemente no obtendremos nada a menos que decida usar fuerza excesiva y poder donde seríamos francamente imparables. Pero, no haré eso. ¿OK?".

"No tengo que usar la fuerza", dijo. "No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza".

En cambio, pidió abrir "negociaciones inmediatas" para que Estados Unidos adquiera Groenlandia.

"Esta enorme isla no asegurada es en realidad parte de América del Norte", dijo Trump. "Ese es nuestro territorio".

Trump dice que Europa se apaga mientras EEUU prospera

El presidente lleva semanas diciendo que Estados Unidos obtendrá el control de Groenlandia sin importar lo que cueste, argumentando que Washington debería estar a cargo allí para contrarrestar las amenazas en el mar Ártico circundante por parte de Rusia y China. Sin embargo, sus comentarios en Davos articularon más claramente que antes lo que podría implicar esa idea.

El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, dijo que estaba alentado por el comentario de Trump sobre no usar la fuerza militar, pero calificó otras partes del discurso como "una forma de pensar sobre la integridad territorial que no coincide con las instituciones que tenemos".

"Groenlandia es parte de la OTAN. Dinamarca es parte de la OTAN, y podemos ejercer nuestra soberanía en Groenlandia", dijo Løkke Rasmussen.

En sus comentarios, Trump también argumentó que Estados Unidos está en auge y su economía es fuerte, en marcado contraste con Europa.

"Quiero ver que Europa vaya bien, pero no se dirige en la dirección correcta", dijo Trump, quien también señaló: "Queremos aliados fuertes, no seriamente debilitados... Ustedes nos siguen hacia abajo y hacia arriba".

Trump puso de cabeza la reunión de Davos incluso antes de llegar.

Su arribo se retrasó tras un pequeño problema eléctrico en el Air Force One que le obligó a regresar a Washington para cambiar de avión. Mientras la comitiva de Trump avanzaba por una carretera estrecha hacia el lugar del discurso, los espectadores, incluidos algunos esquiadores, se formaron a lo largo de la ruta. Algunos hicieron gestos obscenos, y uno levantó un papel maldiciendo al presidente.

Aun así, multimillonarios y líderes empresariales buscaron asientos dentro del Salón del Congreso del foro, que tenía una capacidad de alrededor de 1.000 personas, para escuchar a Trump. Cuando empezó, solo había sitio de pie. Los asistentes pueden usar auriculares para escuchar el discurso en seis idiomas, además del inglés. La mayoría de los asistentes se pusieron de pie y ofrecieron aplausos, algunos simplemente de cortesía, mientras Trump subía al escenario.

Más de 60 jefes de Estado asisten al foro. Después del discurso, Trump se reunió con los líderes de Polonia, Bélgica y Egipto y nuevamente repitió que Estados Unidos no invadiría Groenlandia.

"La opción militar no está sobre la mesa. No creo que sea necesario", dijo Trump, sugiriendo que las partes involucradas usarían un mejor juicio.

La amenaza arancelaria

La crisis se está agudizando por las amenazas de Trump de imponer altos impuestos de importación a Dinamarca y otros siete aliados a menos que negocien la transferencia del territorio semiautónomo.

Trump dijo que los aranceles comenzarían en un 10% el próximo mes y subirían al 25% en junio.

El presidente, en un mensaje de texto que circuló entre funcionarios europeos esta semana, vinculó su postura agresiva hacia Groenlandia con la decisión del año pasado de no otorgarle el Premio Nobel de la Paz. En el mensaje, le dijo al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, que ya no sentía "una obligación de pensar solamente en la paz".

Incluso antes de su discurso, las ambiciones de Trump sobre Groenlandia estaban irritando a Europa.

El primer ministro británico, Keir Starmer, prometió durante su sesión semanal de preguntas en la Cámara de los Comunes: "Gran Bretaña no cederá en nuestros principios y valores sobre el futuro de Groenlandia bajo amenazas de aranceles, y esa es mi posición clara".

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en su discurso en el foro, instó a rechazar "la ley del más fuerte". La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que si Trump avanza con los aranceles, la respuesta del bloque "será inflexible, unida y proporcional".

Por su parte, el mercado de valores de Estados Unidos se recuperaba el miércoles de su peor día desde octubre, ya que el mensaje de Trump sobre los aranceles relacionados con Groenlandia asustó a los inversores.

El plan de vivienda de Trump queda ensombrecido

La Casa Blanca había insistido en que Trump debía centrarse en cómo reducir los precios de la vivienda en Estados Unidos, parte de un esfuerzo mayor para reducir el costo de vida, que sigue aumentando y amenaza con convertirse en una gran responsabilidad para Washington y los republicanos antes de las elecciones de noviembre.

Pero Groenlandia fue el tema principal, con Trump criticando a Dinamarca por ser "ingrata" respecto a la protección estadounidense de la isla ártica durante la Segunda Guerra Mundial. También seguía diciendo erróneamente Islandia cuando se refería a Groenlandia, confundiendo los dos territorios cuatro veces durante su discurso y por quinta vez desde el martes.

Cuando finalmente mencionó la vivienda, Trump sugirió que no apoyaba una medida para fomentar la asequibilidad. Dijo que reducir los precios de las viviendas perjudica el valor de las propiedades y hace que los dueños que antes se sentían ricos por el patrimonio de sus viviendas se sientan más pobres.

Mientras tanto, expertos y economistas advierten que la amenaza arancelaria de Trump por Groenlandia podría perturbar la economía estadounidense si destruye el acuerdo comercial alcanzado el año pasado con la UE.

Promoverá su "Junta de la Paz"

El jueves, Trump tiene previsto asistir a un evento centrado en la "Junta de la Paz", destinada a supervisar un alto el fuego mediado por Washington en la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. La junta podría asumir un mandato más amplio, rivalizando potencialmente con Naciones Unidas. Algunas naciones europeas hasta ahora no han confirmado su participación.

"Saben, Naciones Unidas debería estar haciendo esto", declaró Trump el miércoles sobre sus esfuerzos para detener los combates en Gaza y otros conflictos en todo el mundo.