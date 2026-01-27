Trump en Iowa, "tal vez me postulo por cuarta vez"

WASHINGTON, EU, enero 27 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El presidente estadounidense Donald Trump agradeció al estado de Iowa por su apoyo en las elecciones de 2024 durante un discurso en el que insinuó la posibilidad de una nueva candidatura presidencial.

"Quizás lo hagamos una cuarta vez", afirmó, lo que desató los aplausos más fuertes hasta la fecha, a pesar de que tal candidatura está prohibida por la Constitución.

Trump viajó a Iowa para pronunciar un discurso enfocado en la economía en un contexto altamente politizado, ya que los republicanos se preparan para las elecciones de medio término.

La Casa Blanca se muestra preocupada ante la posibilidad de que el partido pierda una o ambas cámaras del Congreso, lo que podría paralizar su agenda legislativa.

Fuentes cercanas al mandatario indicaron que Trump visitará distritos que ganó con amplio margen en las últimas elecciones, donde los candidatos republicanos ahora enfrentan riesgos de derrota. Su objetivo es movilizar a la base republicana y consolidar el apoyo a los postulantes considerados vulnerables.

Esta gira se produce en un momento de creciente preocupación dentro del Partido Republicano, que teme perder el control del Congreso.

Tal escenario no solo limitaría la capacidad de Trump para impulsar sus principales iniciativas, sino que también podría dar lugar a investigaciones parlamentarias e incluso posibles procedimientos de impeachment contra él y miembros de su administración.

La Casa Blanca considera que el estado actual de la economía sigue siendo uno de los pilares políticos del presidente. En este sentido, busca capitalizar los recientes datos de crecimiento y consumo para mitigar el descontento generado por la inflación, los aranceles y el enfriamiento del mercado laboral.