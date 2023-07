Trump enfrentaría cargos de extorsión en Georgia por elecciones

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (EL UNIVERSAL).- El principal fiscal de Atlanta se prepara para acusar al exmandatario Donald Trump de extorsión por sus esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia.

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, acusará formalmente a Trump, de 77 años, de influir en testigos y allanamiento de computadoras, reportó The Guardian el viernes, en lo que podría ser la cuarta acusación del expresidente este año.

Trump hizo varias llamadas telefónicas a los funcionarios electorales de Georgia después de su derrota electoral ante el ahora presidente Biden, y le pidió al secretario de Estado, Brad Raffensperger, que "encontrara" 11 mil 780 votos para anular su derrota en el estado de Peach.

Willis también investigó la participación del exabogado de Trump, Sidney Powell, en la supuesta violación de las máquinas de Dominion Voting Systems que transmitían datos electorales del condado de Coffee, dijeron fuentes informadas sobre el asunto al medio.

La acusación podría dictarse tan pronto como a principios del próximo mes, indicó el The New York Post.

Se espera que los cargos derivados de la investigación de Trump se presenten entre la última semana de julio y las dos primeras semanas de agosto, informó anteriormente The Guardian.

Un portavoz de Willis no respondió a las solicitudes de comentarios, dijo The Guardian.

La oficina del fiscal de distrito ha pasado más de dos años investigando si Trump y sus aliados interfirieron en las elecciones de 2020 en Georgia, mientras que los fiscales a nivel federal examinan los esfuerzos de Trump para revertir su derrota que culminó con el asalto al Capitolio el 6 de enero.