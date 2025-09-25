Trump firma orden para acuerdo de TikTok en Estados Unidos

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva que, según él, permitirá que TikTok continúe operando en Estados Unidos de una manera que cumpla con las preocupaciones de seguridad nacional.

La orden de Trump permitirá que un grupo de inversores liderado por estadounidenses compre la aplicación a ByteDance de China, aunque el acuerdo aún no está finalizado y también requiere la aprobación de China.

Aún se desconoce mucho sobre el acuerdo real, pero Trump afirmó en la Casa Blanca el jueves que el presidente chino Xi Jinping ha aceptado avanzar con el acuerdo.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, agregó que "hubo cierta resistencia por parte de los chinos, pero lo fundamental que queríamos lograr es que queríamos mantener a TikTok operando, pero también queríamos asegurarnos de proteger la privacidad de los datos de los estadounidenses según lo exige la ley".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La embajada china en Washington no respondió por el momento a una consulta de The Associated Press para confirmar la aprobación de China.

El año pasado, el entonces presidente Joe Biden firmó una legislación aprobada por el Congreso que prohibiría TikTok a menos que ByteDance vendiera sus activos en Estados Unidos a una empresa estadounidense a principios de este año. Trump ha firmado repetidamente órdenes que han permitido que TikTok siga operando en Estados Unidos mientras su gobierno intenta llegar a un acuerdo para la venta de la empresa.

La orden ejecutiva en sí es una declaración del presidente de que el acuerdo propuesto cumple con las preocupaciones de seguridad establecidas en esa ley. Y otorga a todas las partes un respiro adicional de 120 días para finalizarlo.

Los jóvenes en particular "querían que esto sucediera", comentó Trump.

Cualquier cambio importante en la popular plataforma de videos podría tener un gran impacto en cómo los estadounidenses, especialmente los adultos jóvenes y adolescentes, consumen información en línea.

Aproximadamente el 43% de los adultos en Estados Unidos menores de 30 años dicen que obtienen regularmente noticias de TikTok, más que de cualquier otra aplicación de redes sociales, incluidas YouTube, Facebook e Instagram, según un informe del Centro de Investigación Pew publicado el jueves.

Vance dijo que el acuerdo garantiza que "los inversores estadounidenses realmente controlarán el algoritmo" que determina el contenido visto en la aplicación de redes sociales. Añadió que se revelará más información sobre el acuerdo en las próximas semanas.

¿Quién controlará la nueva empresa de TikTok?

Según los términos del acuerdo que hasta ahora han sido revelados por la Casa Blanca, la aplicación se escindirá en una nueva empresa conjunta estadounidense propiedad de un consorcio de inversores estadounidenses, incluidos el gigante tecnológico Oracle y la firma de inversión Silver Lake Partners.

Aunque los detalles aún no se han finalizado, la participación del grupo de inversión en la nueva empresa sería de alrededor del 80%. Si bien se espera que ByteDance tenga una participación en la nueva empresa, sería menos del 20%. La junta que dirigirá la nueva plataforma estará controlada por inversores estadounidenses. ByteDance estará representada por una persona en la junta, pero ese individuo será excluido de cualquier asunto relacionado con la seguridad.

Los nuevos propietarios de TikTok incluyen a muchos cuyos intereses comerciales o políticos están vinculados a Trump, incluidos el cofundador de Oracle Larry Ellison y Rupert Murdoch, lo que plantea preguntas sobre si se ejercerá influencia política en la plataforma.

Trump dijo que el fundador de Dell, Michael Dell, también será inversor en la nueva empresa.

Los usuarios de TikTok podrían terminar viendo "las políticas editoriales de las personas que ahora tienen el control de la empresa", señaló David Greene, director de libertades civiles de la Electronic Frontier Foundation. "No será 100% MAGA. La pregunta es cómo tratará las críticas hacia él y las personas que le gustan".

Lo que sabemos sobre el algoritmo que impulsa la plataforma

El algoritmo de recomendación que ha dirigido a millones de usuarios a un flujo interminable de videos cortos ha sido central en el debate de seguridad sobre TikTok. China anteriormente mantenía que el algoritmo debía permanecer bajo control chino por ley. Pero una regulación estadounidense que el Congreso aprobó con apoyo bipartidista decía que cualquier desinversión de TikTok debía significar que la plataforma cortara lazos con ByteDance.

Funcionarios estadounidenses advirtieron anteriormente que el algoritmo, que es un sistema complejo de reglas y cálculos que las plataformas usan para entregar contenido a tu feed, es vulnerable a la manipulación por parte de las autoridades chinas, pero no se ha presentado evidencia alguna por parte de funcionarios estadounidenses que muestre que China haya intentado hacerlo.

La orden de Trump dice que una copia con licencia del algoritmo de ByteDance, "reentrenada" únicamente con datos de Estados Unidos, impulsará la nueva versión estadounidense de la aplicación. La empresa conjunta controlará y supervisará el código y todas las decisiones de moderación de contenido. Funcionarios del gobierno dicen que el reentrenamiento anulará cualquier riesgo de interferencia e influencia china.

No está claro si la versión estadounidense de TikTok será una experiencia diferente a la del resto del mundo. Cualquier cambio notable realizado en el servicio de una plataforma de redes sociales aumenta el riesgo de enajenar a su audiencia, dijo Jasmine Enberg, analista de la firma de investigación eMarketer.

Un ejemplo de ello es la reacción casi inmediata que generó la compra de Twitter hace casi tres años por parte de Elon Musk.

Pero Musk hizo cambios extremadamente visibles, incluyendo cambiar su nombre a X, reducir la moderación de contenido y agregar características exclusivas para suscriptores. Los cambios que ocurren gradualmente mientras se alimentan diferentes datos en la copia estadounidense del algoritmo de TikTok podrían ser imperceptibles para la mayoría de su audiencia.

"Si los usuarios aceptarán la nueva propiedad y potencialmente una nueva versión de la aplicación sigue siendo una pregunta abierta", dijo Enberg.

Lo que motivó a China a hacer este acuerdo

Beijing una vez llamó a la demanda de que TikTok se separara de su empresa matriz china un acto de "robo", pero los funcionarios chinos cambiaron de tono a medida que avanzaba la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Un acuerdo sobre TikTok permitiría a China mantener el impulso en las negociaciones comerciales, dijo Sun Yun, director del programa China en el centro de estudios Stimson Center con sede en Washington. "TikTok por sí solo no se compara con la importancia de unas relaciones amistosas entre Estados Unidos y China".

Dimitar Gueorguiev, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad de Syracuse, argumenta que Beijing está más interesado en retener el acceso a la tecnología y servicios estadounidenses, al menos a corto plazo, para poder desarrollar autosuficiencia en semiconductores, inteligencia artificial y manufactura avanzada.

"Esa es la línea del frente de la competencia tecnológica", dijo Gueorguiev. "TikTok, por el contrario, es una aplicación de consumo en maduración con un peso estratégico decreciente".