Fotogalería | Un día después del 8M

Fotogalería | Un día después del 8M

Trump: guerra con Irán está prácticamente concluida

Trump evalúa tomar control del estratégico Estrecho de Ormuz en medio del conflicto con Irán.

Por El Universal

Marzo 09, 2026 04:19 p.m.
NUEVA YORK, EU., marzo 9 (ANSA/EL UNIVERSAL).- "Creo que la

guerra con Irán
prácticamente ha terminado. Terminará pronto. Estados Unidos

estará muy por delante en cuatro o cinco semanas", declaró Donald Trump en una entrevista con "CBS". Teherán "no tiene barcos, no tiene comunicaciones ni fuerza aérea", enfatizó.
El presidente reveló que tiene en mente a alguien para reemplazar al Líder Supremo Mojtaba Jamenei, pero no ofreció detalles. Al ser preguntado sobre el nuevo Líder Supremo, Trump respondió: "No tengo ningún mensaje para él".
Trump agregó que está "considerando tomar el control" del Estrecho de Ormuz.

El Universal

