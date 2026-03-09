Trump: guerra con Irán está prácticamente concluida
Trump evalúa tomar control del estratégico Estrecho de Ormuz en medio del conflicto con Irán.
A
NUEVA YORK, EU., marzo 9 (ANSA/EL UNIVERSAL).- "Creo que laguerra con Irán prácticamente ha terminado. Terminará pronto. Estados Unidos
estará muy por delante en cuatro o cinco semanas", declaró Donald Trump en una entrevista con "CBS". Teherán "no tiene barcos, no tiene comunicaciones ni fuerza aérea", enfatizó.
El presidente reveló que tiene en mente a alguien para reemplazar al Líder Supremo Mojtaba Jamenei, pero no ofreció detalles. Al ser preguntado sobre el nuevo Líder Supremo, Trump respondió: "No tengo ningún mensaje para él".
Trump agregó que está "considerando tomar el control" del Estrecho de Ormuz.
