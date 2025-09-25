logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cemex, entre las empresas con mejor reputación en México

Fotogalería

Cemex, entre las empresas con mejor reputación en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Trump impone aranceles del 100% a productos farmacéuticos

El presidente Trump sacude la industria farmacéutica con aranceles

Por El Universal

Septiembre 25, 2025 05:53 p.m.
A
Trump impone aranceles del 100% a productos farmacéuticos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves una serie de aranceles, incluyendo uno de 100% a los productos farmacéuticos de firmas que no estén construyendo plantas en Estados Unidos.

"A partir del 1 de octubre de 2025, impondremos un arancel del 100% a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que la empresa ESTÉ CONSTRUYENDO su planta de fabricación farmacéutica en Estados Unidos", posteó en Truth Social.

Explicó que "ESTAR CONSTRUYENDO se definirá como ´iniciar las obras´ y/o ´estar en construcción´. Por lo tanto, no se aplicará ningún arancel a estos productos farmacéuticos si la construcción ya ha comenzado".

También anunció arancel de 25% a los camiones pesados fabricados en otros países.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Con el fin de proteger a nuestros grandes fabricantes de camiones pesados de la competencia desleal exterior, a partir del 1 de octubre de 2025 impondré un arancel del 25% a todos los ´camiones pesados (¡grandes!)´ fabricados en otras partes del mundo".

Señaló que, con ese arancel, "nuestros grandes fabricantes de camiones, como Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks y otros, estarán protegidos de la avalancha de interferencias externas".

Trump indicó que "necesitamos que nuestros camioneros gocen de buena salud financiera y sean fuertes por muchas razones, pero sobre todo por motivos de seguridad nacional".

Asimismo, anunció un arancel de 50% sobre los armarios de cocina y los muebles de baño, así como un arancel del 30% sobre los muebles tapizados, ambos con entrada en vigor el 1 de octubre.

No brindó más detalles sobre cómo funcionarán estos nuevos gravámenes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Trump impone aranceles del 100% a productos farmacéuticos
Trump impone aranceles del 100% a productos farmacéuticos

Trump impone aranceles del 100% a productos farmacéuticos

SLP

El Universal

El presidente Trump sacude la industria farmacéutica con aranceles

Trump firma orden para acuerdo de TikTok en Estados Unidos
Trump firma orden para acuerdo de TikTok en Estados Unidos

Trump firma orden para acuerdo de TikTok en Estados Unidos

SLP

AP

Detalles sobre la venta de TikTok a inversores estadounidenses y las implicaciones de seguridad nacional.

Insomniac Games revela tráiler impactante de Marvels Wolverine
Insomniac Games revela tráiler impactante de Marvels Wolverine

Insomniac Games revela tráiler impactante de Marvel's Wolverine

SLP

El Universal

El adelanto del videojuego de Wolverine promete emociones fuertes

Agente del ICE empuja a mujer frente a sus hijos en corte migratoria de Nueva York
Agente del ICE empuja a mujer frente a sus hijos en corte migratoria de Nueva York

Agente del ICE empuja a mujer frente a sus hijos en corte migratoria de Nueva York

SLP

El Universal

Una mujer es empujada por un agente del ICE en la corte migratoria de Nueva York, desatando indignación y protestas.