Trump impone aranceles del 100% a productos farmacéuticos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves una serie de aranceles, incluyendo uno de 100% a los productos farmacéuticos de firmas que no estén construyendo plantas en Estados Unidos.

"A partir del 1 de octubre de 2025, impondremos un arancel del 100% a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que la empresa ESTÉ CONSTRUYENDO su planta de fabricación farmacéutica en Estados Unidos", posteó en Truth Social.

Explicó que "ESTAR CONSTRUYENDO se definirá como ´iniciar las obras´ y/o ´estar en construcción´. Por lo tanto, no se aplicará ningún arancel a estos productos farmacéuticos si la construcción ya ha comenzado".

También anunció arancel de 25% a los camiones pesados fabricados en otros países.

"Con el fin de proteger a nuestros grandes fabricantes de camiones pesados de la competencia desleal exterior, a partir del 1 de octubre de 2025 impondré un arancel del 25% a todos los ´camiones pesados (¡grandes!)´ fabricados en otras partes del mundo".

Señaló que, con ese arancel, "nuestros grandes fabricantes de camiones, como Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks y otros, estarán protegidos de la avalancha de interferencias externas".

Trump indicó que "necesitamos que nuestros camioneros gocen de buena salud financiera y sean fuertes por muchas razones, pero sobre todo por motivos de seguridad nacional".

Asimismo, anunció un arancel de 50% sobre los armarios de cocina y los muebles de baño, así como un arancel del 30% sobre los muebles tapizados, ambos con entrada en vigor el 1 de octubre.

No brindó más detalles sobre cómo funcionarán estos nuevos gravámenes.