Trump insiste en que México pagará el muro; evalúa imponer peaje

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que México pagará por el muro mediante un "peaje" a los vehículos que cruzan la frontera común o un "impuesto" a las remesas que envían los mexicanos a sus familiares desde Estados Unidos.



Desde la localidad fronteriza de Yuma (Arizona), adonde acudió para dar un mitin sobre inmigración, Trump insistió en que cumplirá su promesa de campaña de que México pagaría por la barrera que él quiere erigir en la frontera común.



"Sí, van a pagar por él. Van a pagar por él en la frontera, con los vehículos que entren, vamos a imponer un peaje", dijo Trump al ser preguntado por una periodista si aún planeaba hacer que México pague por el muro.



Aunque no quiso detallar a cuánto ascendería ese peaje, Trump afirmó que sería una cantidad "muy pequeña", porque en condiciones normales hay "millones de autos y camiones" que cruzan cada día la frontera común, ahora cerrada al tráfico no esencial debido a la pandemia de COVID-19.



"No importa si pagan ahora o en el próximo par de meses. México pagará. Tenemos una relación muy buena con México, y México pagará por el muro", aseguró Trump cuando los periodistas le recordaron que durante la pandemia hay poco tráfico para aplicar ese tipo de peaje.



Trump aseguró que "quizá" el presunto pago del muro se logrará mediante una "combinación" de ese peaje y un "impuesto al dinero que se envía de vuelta a México", en aparente referencia a las remesas que mandan a sus familiares los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.



La frontera de México con Estados Unidos, que se extiende a lo largo de más de 3.000 kilómetros, es en condiciones normales una de las más activas del mundo, con más de un millón de personas que cruzan cada día y se intercambian bienes y servicios por un valor de 1.700 millones de dólares diarios.



Trump visitó Yuma dentro de una gira por cuatro estados clave en las elecciones de noviembre, diseñada para criticar a su probable rival en esos comicios, el exvicepresidente Joe Biden, con motivo de la convención demócrata que se celebra esta semana.



"Hay dos cosas que nunca se hacen viejas: las ruedas y los muros", subrayó Trump durante su mitin en un hangar del aeropuerto de Yuma, que reunió a cientos de personas sin mantener la distancia social y con algunos de los asistentes sin mascarilla.



"No podrán remontarlo. Podrían escalar el monte Everest, pero les va a costar mucho superar" la barrera fronteriza, insistió Trump.