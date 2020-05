Trump le responde a McIlroy, quien lo criticó por el coronavirus

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que las críticas que recibió del golfista norirlandés y número uno del ranking de la PGA, Rory McIlroy, fueron orientadas a cuestiones políticas.

"Muchos de ellos [los golfistas] son muy políticos en realidad. A muchos de ellos les gusta mucho mi política y algunos no. Los que no (son simpatizantes de mi política), no los veo tanto", sostuvo Trump.

El norirlandés criticó severamente a Trump, con quien había jugado una ronda de golf en años pasados, por sus acciones respecto a la crisis del Covid-19.

McIlroy dijo que Trump estaba tratando de politizarlo (la crisis del coronavirus) y convertirlo en un mitin de campaña, diciendo que Estados Unidos administra la mayoría de las pruebas en el mundo como si fuera un concurso.

"Simplemente no es la forma en que un líder debe actuar y hay un poco de diplomacia que debes mostrar, y no creo que lo haya demostrado, especialmente en estos tiempos", agregó el número del ranking mundial.

Sin embargo, inusual a su comportamiento con las críticas, Trump no ahondó en las declaraciones del británico, de quien prefirió alabarlo luego de que fuera uno de los golfistas que reinició actividades en un torneo que se realizó en Florida.