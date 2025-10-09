Trump lidera acuerdo de alto el fuego en Gaza con elogios mundiales

NUEVA YORK, EU., octubre 9 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Varios líderes mundiales emitieron el jueves una ola de declaraciones elogiando a Israel y Hamas por aceptar la primera fase de un acuerdo de alto el fuego, y muchos también elogiaron al presidente Donald Trump por el papel de su administración en la intermediación del acuerdo.

"Acojo con satisfacción la noticia de que se ha llegado a un acuerdo en la primera etapa del plan de paz del presidente Trump para Gaza", dijo el primer ministro británico Keir Starmer en un comunicado.

"Este es un momento de profundo alivio que se sentirá en todo el mundo, pero particularmente para los rehenes, sus familias y la población civil de Gaza, que han sufrido un sufrimiento inimaginable en los últimos dos años", añadió el británico.

El presidente francés Emmanuel Macron, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario General de Naciones Unidas António Guterres, emitieron declaraciones con una redacción muy cercana a la de Starmer.

Cada uno de ellos elogió a Trump, e hicieron un llamamiento a Israel y Hamas para que cumplan con los términos del acuerdo, tal como fue anunciado.

Esas declaraciones y muchas otras similares se produjeron tras el anuncio de Trump el miércoles por la noche de que las partes en guerra habían "ambos firmado" la primera fase de un plan de alto el fuego.

"Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna. ¬Todas las partes serán tratadas de manera justa!", anunció Trump en su red Social Truth.

Los detalles completos de ese acuerdo todavía están siendo conocidos de a poco, pero el esquema general incluye una retirada parcial de las fuerzas israelíes de Gaza y la liberación por parte de Hamas de los rehenes restantes, según Trump.

Quedan cuarenta y ocho rehenes por devolver, de los cuales Israel dice que cree que 20 siguen vivos.

También se espera que un número aún desconocido de prisioneros palestinos sean liberados de las cárceles israelíes. Se cree que casi 2.000 prisioneros están bajo discusión para su liberación.

Los funcionarios israelíes ratificaron este jueves el acuerdo. Los detalles del acuerdo de 20 puntos acordado no se habían publicado hasta el jueves por la mañana.

El acuerdo llega casi dos años después de los ataques terroristas liderados por Hamas contra Israel que mataron a 1.200 personas. Desde entonces, más de 67.000 personas han sido asesinadas en Gaza, según el Ministerio de Salud de Palestina.