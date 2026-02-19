Trump logra promesas millonarias para reconstrucción de Gaza

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump anunció el jueves en la reunión inaugural de la Junta de Paz que nueve miembros prometieron 7,000 millones de dólares para un paquete de ayuda para Gaza y cinco acordaron desplegar soldados como parte de una fuerza internacional de estabilización para el territorio palestino devastado por la guerra.

Indonesia, Marruecos, Kazajistán, Kosovo y Albania se comprometieron a enviar tropas para una fuerza de estabilización en Gaza, mientras que Egipto y Jordania se comprometieron a entrenar a la policía.

Las tropas se desplegarán inicialmente en Rafah, un importante centro de población donde el gobierno de Estados Unidos espera centrar primero los esfuerzos de reconstrucción.

Los países que prometieron ayuda para la reconstrucción son Kazajistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Bahréin, Qatar, Arabia Saudí, Uzbekistán y Kuwait, dijo Trump.

"Cada dólar gastado es una inversión en la estabilidad y la esperanza de una (región) nueva y armoniosa", dijo Trump al agradecer a los donantes. Añadió: "La Junta de Paz está mostrando cómo se puede construir un futuro mejor aquí mismo, en esta sala".

Los dólares comprometidos, aunque significativos, representan una pequeña fracción de los aproximadamente 70.000 millones de dólares que se calcula que se necesitan para reconstruir el territorio palestino, arrasado tras dos años de guerra entre Israel y Hamás.

Trump también anunció que Estados Unidos se comprometía a aportar 10.000 millones de dólares para la junta, pero no especificó para qué se utilizará el dinero. Tampoco estaba claro de dónde saldría el dinero de Estados Unidos, un compromiso considerable que tendría que ser autorizado por el Congreso.

El mayor general Jasper Jeffers, el líder de la recién creada Fuerza Internacional de Estabilización, dijo que los planes contemplan 12.000 policías y 20.000 soldados para Gaza.

"Con estos primeros pasos, ayudamos a traer la seguridad que Gaza necesita para un futuro de prosperidad y paz duradera", indicó Jeffers.

La junta se puso en marcha como parte del plan de paz de 20 puntos de Trump para poner fin al conflicto en Gaza. Pero desde el alto el fuego de octubre, la visión de Trump para la junta ha cambiado y quiere que tenga un mandato aún más ambicioso: uno que no solo complete la tarea hercúlea de lograr una paz duradera entre Israel y Hamás, sino que también ayude a resolver conflictos en todo el mundo.

Pero el acuerdo de alto el fuego en Gaza sigue siendo frágil y la visión ampliada de Trump para la junta ha despertado temores de que el presidente de Estados Unidos busque crear un rival de Naciones Unidas.

Trump, rechazando las críticas, dijo que la creación de su junta ayudaría a hacer viable a la ONU en el futuro.

"Algún día yo no estaré aquí. Naciones Unidas estará", dijo Trump. "Creo que (la ONU) va a ser mucho más fuerte, y la Junta de Paz va a estar casi vigilando a Naciones Unidas y asegurándose de que funcione correctamente".

Incluso mientras Trump hablaba de la reunión como un triunfo que ayudaría a traer una paz más persistente a Oriente Medio, lanzó nuevas advertencias a Irán.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se agudizaron después de que Trump ordenó una de las mayores acumulaciones militares estadounidenses en la región en décadas.

Un grupo de portaaviones ya está en la región y otro está en camino. Trump ha advertido a Teherán que enfrentará acción militar estadounidense si no abandona su programa nuclear, renuncia a los misiles balísticos y detiene la financiación a grupos extremistas aliados, como Hezbollah y Hamás.

"Tenemos que llegar a un acuerdo significativo. De lo contrario, pasan cosas malas", dijo Trump.

Algunos aliados de EEUU siguen escépticos

Casi 50 países y la Unión Europea enviaron funcionarios a la reunión del jueves. Alemania, Italia, Noruega, Suiza y el Reino Unido figuran entre más de una docena de países que no forman parte de la junta, pero participan como observadores.

La mayoría de los países enviaron funcionarios de alto nivel, pero unos pocos líderes —incluidos el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán— viajaron a Washington para la reunión.

"Casi todo el mundo ha aceptado, y los que no, lo harán", dijo Trump. "Y algunos están jugando a hacerse los graciosos —no funciona. No pueden hacerse los graciosos conmigo".

El Consejo de Seguridad de la ONU celebró el miércoles una reunión de alto nivel sobre el acuerdo de alto el fuego y los esfuerzos de Israel por ampliar el control en Cisjordania. La sesión de la ONU en Nueva York estaba programada originalmente para el jueves, pero se adelantó después de que Trump anunció la reunión de la junta para la misma fecha y quedó claro que complicaría los planes de viaje de los diplomáticos que planeaban asistir a ambas.

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, comentó a los periodistas a principios de esta semana que "a nivel internacional debería ser ante todo la ONU la que gestione estas situaciones de crisis".

Funcionario tras funcionario aprovechó su turno de palabra para colmar de elogios a Trump por su capacidad para poner fin a conflictos en todo el mundo. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, lo calificó como el "salvador del sur de Asia", mientras que otros dijeron que años de esfuerzos de política exterior de Estados Unidos por parte de su predecesor no lograron hacer lo que Trump ha hecho en el último año.

El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, dijo que Trump y los demás reunidos para la reunión merecían agradecimiento por sus esfuerzos colectivos sobre Gaza. Pero Fidan, quien expresó que Turquía también estaba preparada para contribuir con tropas a la fuerza de estabilización, advirtió que la situación sigue siendo precaria.

"La situación humanitaria sigue siendo frágil y continúan ocurriendo violaciones del alto el fuego", dijo Fidan. "Por lo tanto, es esencial una respuesta rápida, coordinada y eficaz".

Preguntas sobre el desarme de Hamás

Un punto central de las conversaciones del jueves fue la conformación de una fuerza internacional de estabilización armada para mantener la seguridad y garantizar el desarme de Hamás, una exigencia clave de Israel y un pilar del acuerdo de alto el fuego.

El grupo armado palestino ha dado pocas señales que generen confianza de que esté dispuesto a avanzar con el desarme. El gobierno "no se hace ilusiones sobre los desafíos en torno a la desmilitarización", pero se ha visto alentado por lo que los mediadores han informado, según un funcionario de Estados Unidos que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

Pero el tema no resuelto del desarme de Hamás es un punto de fricción que muy bien podría retrasar o incluso descarrilar el plan de Estados Unidos .

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hablando desde una polvorienta base del ejército en el sur de Israel, reiteró su promesa de que "no habrá reconstrucción" de Gaza antes de la desmilitarización. Su ministro de Exteriores, Gideon Saar, dijo durante la ceremonia del jueves que "debe haber un proceso fundamental de desradicalización".

Trump dijo a los asistentes que Hamás ha prometido desarmarse y que sería tratado "muy duramente" si no lo hace. Pero dio pocos detalles sobre cómo se llevaría a cabo la difícil tarea.

El secretario de Estado Marco Rubio reconoció que "queda un largo camino por recorrer" en Gaza.

"Queda mucho trabajo que requerirá la contribución de cada Estado nación representado aquí hoy", añadió el funcionario estadounidense.