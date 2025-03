Trump podría anunciar "compromiso" con México sobre aranceles

El presidente estadounidense Donald Trump podría anunciar el miércoles un "compromiso" con México y Canadá, luego de imponerles aranceles de 25% a las importaciones, mientras que las exportaciones energéticas canadienses —principalmente petróleo— tienen un arancel de 10%. Esto, según el secretario de Comercio de EU, Howard Lutnick.

Durante una entrevista con Larry Kudlow, en Fox Business, Lutnick mencionó que "tanto los mexicanos como los canadienses estuvieron hablando por teléfono conmigo todo el día de hoy, tratando de demostrar que lo harán mejor, y el presidente está escuchando, porque él es muy, muy justo y muy razonable".

Lutnick precisó que "no va a ser una pausa, nada de eso, pero creo que va a entender: ustedes hacen más y yo me encontraré con ustedes en algún punto medio y probablemente lo anunciemos mañana".

El secretario del Comercio añadió que si se cumplen las reglas del T-MEC, Trump consideraría un alivio: "si vives bajo esas reglas, entonces el mandatario consideraría darte un alivio". Si no, agregó, "tendrás que pagar los aranceles", declaró.