Trump quiere una retirada honorable de Minnesota

La Casa Blanca y los demócratas entran en conflicto por la operación migratoria en Minnesota. ¿Qué sucederá?

Por El Universal

Enero 27, 2026 04:32 p.m.
A
WASHINGTON, EU, enero 27 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El presidente estadounidense Donald Trump quiere "una retirada honorable de Minnesota, que no dé la impresión de que su oleada antiinmigración fue una derrota causada por los fallidos esfuerzos de las fuerzas del orden bajo el mando de Bovino y el desplome de sus encuestas". Esto es lo que escribe Axios en su boletín matutino.

Según el medio estadounidense, Trump pasó el domingo lamentando la fallida respuesta de su administración al asesinato de Alex Pretti, incluyendo conferencias de prensa de Greg Bovino y Kristi Noem, en las que se mostraron "insensibles" ante la muerte del hombre, según declaró a Axios una persona de confianza que habló con el mandatario.

Ahora la Casa Blanca quiere consolidar su operación migratoria en Minnesota, mientras que los demócratas del Senado amenazan con cerrar el gobierno federal este viernes debido a los controvertidos esfuerzos de la administración para aplicar las leyes de inmigración.

Así que ahora, "le toca a Tom Homan -a cargo de Fronteras- intervenir", añadió la fuente.

El informante también indicó que Homan planea reunirse con las fuerzas del orden, junto con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. Ambos acusaron a los agentes de inmigración de aterrorizar a los habitantes de Minnesota y les pidieron que se fueran.

