Cae "El Seven", líder de facción de La Familia Michoacana

Juan "N", alias "El Seven", sujeto identificado como líder de una facción criminal de La Familia Michoacana, fue detenido este martes en el municipio de Amecameca.

La reaprehensión de este sujeto ocurrió a través de un operativo coordinado entre la Policía de Investigación de la Ciudad de México, con colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

"El sujeto fue detenido en un inmueble ubicado en el municipio de Amecameca de Juárez, por la probable comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa", informó la fiscalía capitalina.

A "El Seven" también lo relacionan con delitos de alto impacto en territorio de la Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

Tras ser capturado en suelo mexiquense, al presunto líder de una facción ligada a La Familia Michoacana lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en la alcaldía Xochimilco, donde quedará a disposición de un juez.

