logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOURDES INICIA SU FE

Fotogalería

LOURDES INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Cae "El Seven", líder de facción de La Familia Michoacana

Por El Universal

Enero 27, 2026 04:21 p.m.
A
Cae El Seven, líder de facción de La Familia Michoacana

Juan "N", alias "El Seven", sujeto identificado como líder de una facción criminal de La Familia Michoacana, fue detenido este martes en el municipio de Amecameca.
La reaprehensión de este sujeto ocurrió a través de un operativo coordinado entre la Policía de Investigación de la Ciudad de México, con colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
"El sujeto fue detenido en un inmueble ubicado en el municipio de Amecameca de Juárez, por la probable comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa", informó la fiscalía capitalina.
A "El Seven" también lo relacionan con delitos de alto impacto en territorio de la Ciudad de México, Estado de México y Morelos.
Tras ser capturado en suelo mexiquense, al presunto líder de una facción ligada a La Familia Michoacana lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en la alcaldía Xochimilco, donde quedará a disposición de un juez.

LEA TAMBIÉN

Detenido presunto jefe de plaza de 'LFM' en el Estado de México

Las autoridades federales logran la detención de un presunto jefe de plaza del grupo delictivo 'La Familia Michoacana'

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cae El Seven, líder de facción de La Familia Michoacana
Cae El Seven, líder de facción de La Familia Michoacana

Cae "El Seven", líder de facción de La Familia Michoacana

SLP

El Universal

Presidenta de México confirma suspensión en envío de petróleo a Cuba
Presidenta de México confirma suspensión en envío de petróleo a Cuba

Presidenta de México confirma suspensión en envío de petróleo a Cuba

SLP

AP

Claudia Sheinbaum confirma que México ha suspendido el envío de petróleo a Cuba como parte de una decisión soberana.

El PRD busca revivir y recuperar su registro nacional de cara a las elecciones del 2027
El PRD busca revivir y recuperar su registro nacional de cara a las elecciones del 2027

El PRD busca revivir y recuperar su registro nacional de cara a las elecciones del 2027

SLP

El Universal

El PRD en Guerrero marca el inicio de una nueva etapa para el partido a nivel nacional.

Sarampión afecta a menores en Oaxaca
Sarampión afecta a menores en Oaxaca

Sarampión afecta a menores en Oaxaca

SLP

El Universal

Siete menores contagiados con sarampión en Oaxaca, situación controlada