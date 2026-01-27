Cae "El Seven", líder de facción de La Familia Michoacana
Juan "N", alias "El Seven", sujeto identificado como líder de una facción criminal de La Familia Michoacana, fue detenido este martes en el municipio de Amecameca.
La reaprehensión de este sujeto ocurrió a través de un operativo coordinado entre la Policía de Investigación de la Ciudad de México, con colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
"El sujeto fue detenido en un inmueble ubicado en el municipio de Amecameca de Juárez, por la probable comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa", informó la fiscalía capitalina.
A "El Seven" también lo relacionan con delitos de alto impacto en territorio de la Ciudad de México, Estado de México y Morelos.
Tras ser capturado en suelo mexiquense, al presunto líder de una facción ligada a La Familia Michoacana lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en la alcaldía Xochimilco, donde quedará a disposición de un juez.
Detenido presunto jefe de plaza de 'LFM' en el Estado de México
Las autoridades federales logran la detención de un presunto jefe de plaza del grupo delictivo 'La Familia Michoacana'
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Presidenta de México confirma suspensión en envío de petróleo a Cuba
AP
Claudia Sheinbaum confirma que México ha suspendido el envío de petróleo a Cuba como parte de una decisión soberana.
El PRD busca revivir y recuperar su registro nacional de cara a las elecciones del 2027
El Universal
El PRD en Guerrero marca el inicio de una nueva etapa para el partido a nivel nacional.