Premios 20 de Noviembre celebran el arte y la investigación potosina

Premios 20 de Noviembre celebran el arte y la investigación potosina

Trump reduce aranceles sobre Brasil para favorecer a consumidores estadounidenses

El acuerdo arancelario entre Trump y Brasil afecta directamente a sectores como el café, la fruta y la carne de res.

Por AP

Noviembre 20, 2025 08:54 p.m.
A
Trump reduce aranceles sobre Brasil para favorecer a consumidores estadounidenses

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump disminuyó aún más los aranceles sobre Brasil con el fin de reducir los costos para los consumidores estadounidenses. La decisión, publicada el jueves, afecta al café, la fruta y la carne de res, entre otros productos.

La Casa Blanca indicó la semana pasada que Trump estaba reduciendo algunos aranceles globales que se anunciaron originalmente en abril.

Sin embargo, Brasil afirmó que eso no afectaba los gravámenes que Trump había impuesto en julio para castigar al país por procesar al expresidente Jair Bolsonaro, aliado político del mandatario estadounidense.

La decisión del jueves le da equilibrio a los planes de Trump, asegurando que ni los aranceles de abril ni los de julio se apliquen a ciertos productos.

Trump y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva han estado negociando sobre comercio, lo que podría derivar en una reducción aún mayor de los aranceles.

