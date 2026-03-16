Trump se lanza contra OTAN

Washington.- El presidente de EU, Donald Trump, ha advertido este domingo que la OTAN se enfrenta a "un futuro muy malo" si los países aliados no prestan su ayuda para permitir el paso de buques por el estrecho de Ormuz cerrado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses.

"Es apropiado que las personas que son beneficiarias del estrecho ayuden a asegurarse de que no sucede nada malo allí", aseguró en una entrevista a Finantial Times, apuntando a que Europa y China dependen del petróleo del Golfo.

"Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN", añadió.

Trump pidió este sábado a algunos países su colaboración enviando "buques de guerra" al estrecho de Ormuz para mantenerlo "abierto y seguro" tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojatba Jameneí, de que el estratégico paso permanecería cerrado.

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Reino Unido señaló que el primer ministro Keir Starmer sostuvo una conversación con Trump el domingo sobre la importancia de reabrir el estrecho "para poner fin a la interrupción del transporte marítimo global".

Un portavoz de la embajada de China en Estados Unidos, Liu Pengyu, dijo que "todas las partes tienen la responsabilidad de garantizar un suministro estable de energía" y que China "fortalecerá la comunicación con las partes pertinentes" para desescalar.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur dijo que "tomó nota" del llamado de Trump y "coordinará estrechamente y revisará cuidadosamente" la situación con Estados Unidos.

Francia dijo anteriormente que está trabajando con otros países —el presidente Emmanuel Macron mencionó socios en Europa, India y Asia— en una posible misión internacional para escoltar barcos a través del estrecho, pero ha subrayado que debe ser cuando "las circunstancias lo permitan", cuando los combates hayan disminuido.

Mientras tanto, los estados árabes del Golfo, incluidos Arabia Saudí, Kuwait y Bahrein, reportaron nuevos ataques con misiles y drones un día después de que Irán instó a evacuar tres importantes puertos en Emiratos Árabes Unidos, la primera vez que ha amenazado activos no estadounidenses de un país vecino.

Asimismo, Irán disparó misiles hacia Israel. Varios impactos alcanzaron el centro de Israel y el área de Tel Aviv, donde causaron daños en 23 lugares y provocaron un pequeño incendio. Magen David Adom, el servicio de rescate de Israel, difundió un video que muestra un gran cráter en una calle y daños por metralla en un edificio de apartamentos.