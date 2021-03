Trump se vacunó contra el Covid-19 cuando aún era presidente

Donald Trump recibió la vacuna contra el coronavirus en enero, revelaron medios de Estados Unidos citando a asesores del expresidente.

De acuerdo con "Axios" y "The New York Times", tanto Trump como su esposa Melania se vacunaron en la Casa Blanca cuando él aún era presidente.

Se desconoce qué vacuna se aplicaron.

El domingo, en su reaparición en el escenario político, Trump dijo en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que "todos" deberían vacunarse contra el Covid-19.

Sin embargo, durante su administración él minimizó la pandemia, incluso después de que él mismo se contagió y tuvo que ser hospitalizado. Aunque las vacunas comenzaron a aplicarse estando él a cargo, el proceso iba muy lento y, de acuerdo con el equipo del actual mandatario, Joe Biden, no había un plan para la distribución de vacunas, por lo que tuvieron que empezar de cero.

El país superó hace unos días los 50 millones de personas vacunadas, y Biden prometió 100 millones de vacunados en sus primeros 100 días de gobierno.