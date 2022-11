Trump sufre fuertes críticas de prensa tras elecciones

El expresidente Donald Trump ha recibido algunos golpes luego de las elecciones intermedias de Estados Unidos, pero el más doloroso ha venido de una fuente que alguna vez estuvo entre sus principales apoyos: El imperio mediático del magnate Rupert Murdoch.

La portada del jueves del periódico New York Post mostraba el rostro de Trump sobre el dibujo del protagonista de una famosa canción infantil. El titular: "Trumpty Dumpty".

"Don (que no pudo construir un muro) sufrió una gran caída, ¿pueden todos los miembros del Partido Republicano recomponer el partido?", escribió el diario.

La sección de opinión del Wall Street Journal publicó un editorial titulado: "Trump es el Perdedor Más Grande del Partido Republicano". Y aunque las estrellas más grandes de Fox News no comentaron mucho al respecto, el expresidente escuchó suficientes palabras desalentadoras para atacar a la cadena en las redes sociales.

Trump cargó con la culpa de haber apoyado a candidatos perdedores o de bajo rendimiento como Mehmet Oz en Pensilvania, Don Bolduc en Nueva Hampshire y Blake Masters en Arizona, quienes le costaron a los republicanos la oportunidad de conseguir enormes victorias en la Cámara de Representantes y el Senado, como muchos habían pronosticado.

El editorial del Wall Street Journal mencionó cada uno de esos nombres y más, y señaló que Trump tenía un "récord perfecto de derrotas electorales" desde su triunfo sobre Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016.

"Los demócratas volvieron a tener éxito en convertir a Trump en un tema central de la campaña, y el señor Trump les ayudó a hacerlo", dijo el WSJ.

El periódico también publicó el jueves una columna de una pluma invitada que mencionaba al gobernador de Florida, Ron DeSantis, como una alternativa a Trump para las elecciones presidenciales de 2024, y un fragmento del nuevo libro del exvicepresidente Mike Pence titulado "My last days with Donald Trump" (Mis últimos días con Donald Trump).

En el sitio web del diario, el veterano columnista John Podhoretz apodó al expresidente "Trump Tóxico".

Podhoretz escribió que Trump era el "equivalente político de una lata de Raid" y "quizás el más profundo repelente de votos en la historia moderna de Estados Unidos."

El Post publicó un editorial que le pedía a DeSantis postularse a la presidencia. En la víspera, la portada del periódico mostraba una imagen de un DeSantis victorioso con el titular: "DeFuturo".

Un portavoz de la compañía de Murdoch, News Corporation, dijo que no tenía comentarios sobre las decisiones editoriales. No es como que los medios nunca hayan criticado a Trump, pero el tono y momento de las noticias son dignos de mencionar.

Figuras y medios de comunicación conservadores no afiliados a Murdoch lanzaron algunas críticas contra Trump. El Washington Examiner escribió que los republicanos necesitaban elegir entre el éxito electoral o Trump, mientras que el American Thinker señaló que Trump se está convirtiendo en un lastre permanente, según el boletín The Righting.

Algunas de las estrellas de Fox News se adentraron levemente en territorio crítico. Jesse Watters habló el miércoles de una revancha en las elecciones presidenciales de 2024 entre Trump y el presidente Joe Biden.

"¿Gana Trump?", preguntó Watters. "Eso espero. Amo a ese tipo. Hace una semana, hubiera dicho que era pan comido. Pero después de ver cómo se desarrollaron las cosas anoche, no lo sé. Los demócratas caminarán sobre fuego para votar contra Trump, pero ¿lo harán los republicanos para votar contra Joe Biden?"

Otro conductor de Fox, Laura Ingraham, no mencionó a Trump por su nombre, pero señaló que el movimiento populista se compone de ideas, no de una persona.

"Si los votantes llegan a la conclusión de que estás anteponiendo tu propio ego o tus rencores a lo que es bueno para el país, van a buscar en otra parte", comentó.

Trump, por su parte, ha prometido que anunciará pronto su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024, previsiblemente la próxima semana. Pero su exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo en Fox que no se anunciaría ningún posible candidato antes de la segunda vuelta de las elecciones para el escaño en el Senado por el estado de Georgia, prevista para el 6 de diciembre. Dov Hikind, un invitado de "Fox & Friends", dijo que Trump debería anunciar su apoyo a DeSantis.

"Donald Trump, supéralo", señaló.

Eso parece ser poco probable, dado que Trump recientemente se refirió al gobernador de Florida como "Ron DeSanctimonious" (Ron DeSanturrón). También publicó el miércoles en su red social, Truth Social, que recibió más votos en Florida en 2020 que los que DeSantis consiguió esta semana, aunque se postularon para diferentes cargos y no se enfrentaron entre sí.

Un representante de Trump no respondió de momento a un mensaje enviado en busca de comentarios.

El expresidente publicó que Fox News estaba "realmente perdida", y rebatió las historias que decían que había apoyado a los perdedores. Fue especialmente crítico con el New York Times por una historia que decía que estaba enfadado con su esposa, Melania, y con Sean Hannity, de Fox News, por haberlo alentado a apoyar la candidatura de Oz al Senado por Pensilvania.

"No estaba para nada enojado", escribió. "¡Noticias falsas!".