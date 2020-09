Twitter esconde parcialmente el mensaje de Trump que pedía verificar el voto

La red social Twitter escondió parcialmente este jueves dos tweets del presidente de EE.UU., Donald Trump, en los que pedía a los electores que tras votar por correo acudieran a los centros de votación a verificar que estos habían sido contados.



El mensaje de Trump tuvo lugar después de unas declaraciones ante seguidores en Carolina del Norte en las que sugirió a los votantes votar dos veces, una por correo y otra en persona, algo que constituiría un delito grave bajo las leyes de ese estado y supondría fraude electoral.



Horas más tarde, el presidente estadounidense acudió a las redes sociales para matizar sus palabras.



"PARA ASEGURARTE DE QUE TU VOTO CUENTA, FIRMA Y ENVÍA tu papeleta TAN PRONTO como sea posible. El día de las elecciones o en las votaciones por anticipado ve a tu centro electoral para ver si tu voto ha sido contado o no. Si ha sido contado no podrás votar y entonces el sistema de voto por correo habrá funcionado correctamente", escribió Trump.



"Si no ha sido contado -añadió-, VOTA (que es el derecho de cualquier ciudadano)".



Pese a la clarificación, Twitter consideró que el mensaje violaba su normativa interna sobre integridad del proceso electoral, pero que pese a ello seguía siendo de "interés público", por lo que procedió, como ha hecho ya en ocasiones anteriores, a esconder parcialmente los tweets del presidente, de manera que estos sólo sean visibles si el internauta hace click sobre ellos.



Trump también compartió el mismo mensaje en Facebook, que en este caso no optó por esconder el contenido, sino que añadió bajo el mismo una alerta en la que indicó, citando a un organismo independiente, que la confianza en el voto por correo "tiene una larga tradición" en EE.UU. y que este año "se espera que ocurra lo mismo".



El mandatario y aspirante republicano a la reelección mantiene abierta una ofensiva contra el voto por correo, que muchos estados están ampliando debido a la pandemia y que Trump considera que puede favorecer el fraude, a pesar de que numerosos estudios demuestran que eso es extremadamente improbable.