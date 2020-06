Twitter etiqueta mensaje de congresista de EEUU como apología a la violencia

Un mensaje en Twitter del congresista estadounidense Matt Gaetz en el que sugiere que los "antifascistas" deberían ser cazados como los terroristas de Oriente Medio fue etiquetado por Twitter como una "glorificación de la violencia".



El mensaje, en medio de las protestas nacionales contra el abuso policial tras la muerte de un hombre de raza negra a manos de un policía blanco en Minesota, sin embargo no fue retirado por esta red social al considerarlo de "interés público".



El republicano Gaetz, un defensor de las políticas del presidente Donald Trump, puso el mensaje en su cuenta personal, no en la que usa como congresista por un distrito de Florida.



La semana pasada, Twitter por primera vez etiquetó como "sin fundamento", dos tuits del presidente Trump en los que dijo que las votaciones por correo que pidieron algunos gobernadores para sortear los efectos de la pandemia por el COVID-19, podrían derivar en fraude electoral.



Trump además anunció el domingo pasado su intención de "designar ANTIFA como organización terrorista", un grupo al que ha culpado estar detrás de las protestas nacionales de esta semana.



Antifa (antifacistas) es un movimiento contra los grupos fascistas, racistas y de extrema derecha al considerar que atacar a comunidades minoritarias y marginadas.



"Ahora que vemos claramente a Antifa como terroristas, ¿podemos cazarlos como lo hacemos con los de Medio Oriente?", escribió Gaetz.



En varias ciudades de Florida se han organizado desde el sábado protestas por la muerte de George Floyd, en Mineápolis, a manos de un policía blanco que lo mantuvo sometido durante más de ocho minutos con su rodilla en el cuello.



También por su cuenta de Twitter, el congresista estatal republicano Anthony Sabatini, amenazó esta semana con rifles de asalto a los manifestantes que tuvieran intenciones de protestar en el condado de Lake, cercano a la ciudad de Orlando.



"Atención, potenciales manifestante, que vengan cerca al condado Lake, FL. Esta en una AR-15 que será bastante común en caso de entradas ilegales a cualquier negocio", escribió el republicano en su cuenta de Twitter junto a un fotografía de uno de esos fusiles.



Este tuit del republicano no fue vetado por la red social pese a la solicitud de varios demócratas.



En Florida la mayoría de las protestas han sido pacíficas, pero sin embargo ha habido quema de vehículos policiales, vandalismo y saqueos, especialmente en Miami y Fort Lauderdale.



El gobernador Ron DeSantis señaló este lunes que habrá "cero tolerancia a la violencia, los disturbios y el saqueo".



"El asesinato de George Floyd fue espantoso, y los perpetradores de Minnesota deben ser llevados ante la justicia, pero esto no se puede usar como pretexto para la violencia en nuestras comunidades de Florida", manifestó el republicano.