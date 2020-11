Twitter suspende cuentas de Steve Bannon

Twitter suspendió las cuentas de Steve Bannon, exasesor del presidente estadounidense Donald Trump, por decir, en su podcast War Room, que quería ver al epidemiólogo Anthony Fauci y al director del FBI, Chris Way, "decapitados". YouTube removió el episodio.

Bannon, quien discutía con su coanfitrión Jack Maxey sobre lo que Trump debería de hacer en un hipotético segundo mandato, dijo que no bastaba con despedir a Fauci o a Wray, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

"Yo regresaría a los tiempos de la Inglaterra de los Tudor. Pondría las cabezas en las picas, las pondría en las dos esquinas de la Casa Blanca como advertencia para los burócratas federales".

Maxey dijo que los traidores solían ser colgados, a lo que Bannon respondió: "Así es como se ganó la revolución. No era una fiesta de jardín, ¿cierto? Era una guerra civil".

Fauci ha contradecido a Trump en muchos temas sobre la pandemia, incluyendo las declaraciones de que esta se "desvanecería" pronto. Por su parte, Wray rechazó las presiones del mandatario para publicar información dañina sobre el candidato presidencial demócrata, Joe Biden.

La tarde del miércoles, YouTube retiró el episodio del podcast de su sitio, mientras que Twitter bloqueó tanto la cuenta de War Room como la de Bannon.