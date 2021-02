Tyler Perry y los Clinton rinden homenaje a Cicely Tyson

Bill y Hillary Clinton, así como el actor y director Tyler Perry fueron algunos de los asistentes a un funeral privado para Cicely Tyson en la Iglesia Bautista Abisinia de Harlem.

El funeral del martes se realizó un día después de que cientos de admiradores de la actriz negra pionera se formaran fuera de la iglesia para una ceremonia de cuerpo presente. Algunos dijeron que habían ido de lugares tan lejanos como Atlanta o Los Angeles para despedirse.

El pastor de la iglesia, el reverendo Calvin O. Butts, dijo que Tyson era un ejemplo de "una vida bien vivida y un ejemplo cómo podríamos vivir todos", mientras que agregó: "Ella era una embajadora del amor y la paz como nadie se puede imaginar".

También asistieron a la misa de casi tres horas el cantante de gospel Bebe Winans y Valerie Simpson del dúo Ashford & Simpson.

Durante la ceremonia el sol salió un poco y la temperatura superó los 4,4 grados Celsius (40 Fahrenheit) por primera vez en más de una semana.

Tyson, originaria de Nueva York, falleció el 28 de enero a los 96 años.

Fue la primera mujer negra que tuvo un papel recurrente en una serie de televisión dramática estadounidense: "East Side, West Side", de 1963. Su actuación como la esposa de un aparcero en la película de 1972 "Sounder" cimentó su estrellato y le valió una nominación al Oscar.

Recibió dos premios Emmy por interpretar a una exesclava de 110 años en el drama de televisión de 1974 "The Autobiography of Miss Jane Pittman", y otro 20 años más tarde por "Oldest Living Confederate Widow Tells All".

A los 88 años ganó un premio Tony por su trabajo en una reposición de "The Trip to Bountiful" de Horton Foote en 2013. El presidente Barack Obama la condecoró con la Medalla de la Libertad en 2016.