logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Fotogalería

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Ucrania aporta experiencia en drones

Por AP

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Ucrania aporta experiencia en drones

Kiev, Ucrania.- Ucrania está ayudando a cinco países de Oriente Medio y la región del Golfo a contrarrestar ataques en su territorio con drones iraníes, mientras que Estados Unidos y países europeos están entre otros que han solicitado apoyo, manifestó este viernes el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

Ucrania también está analizando si puede desempeñar un papel en la restauración de la seguridad en el estrecho de Ormuz en medio de la guerra con Irán, dijo.

Ucrania se ha convertido en uno de los principales productores mundiales de interceptores de drones, probados en combate, baratos y eficaces, que han desempeñado un papel clave en su defensa contra la invasión rusa.

"Nuestros equipos ya están trabajando con cinco países en contrarrestar los drones ´Shahed´ (de Irán) — hemos proporcionado evaluaciones de expertos y estamos ayudando a construir un sistema de defensa", indicó el presidente Zelenski en X.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Zelenski ha dicho anteriormente que esperaba aportar experiencia a países árabes del Golfo Pérsico que han sido blanco de los Shahed iraníes, versiones de los cuales son ampliamente utilizados por las fuerzas invasoras de Moscú, a cambio de misiles avanzados de defensa aérea que Ucrania necesita para contrarrestar los devastadores ataques aéreos rusos. Kiev teme recibir menos de los misiles a medida que la guerra con Irán agota las reservas.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    La guerra en Irán acelera el rechazo de EU a Trump
    La guerra en Irán acelera el rechazo de EU a Trump

    La guerra en Irán acelera el rechazo de EU a Trump

    SLP

    SinEmbargo.mx

    Encuestas revelan que mayoría de estadounidenses desaprueba su gestión en el conflicto

    Cuba entrega a Silvio Rodríguez fusil que pidió para defender la Patria
    Cuba entrega a Silvio Rodríguez fusil que pidió para defender la Patria

    Cuba entrega a Silvio Rodríguez fusil que pidió "para defender la Patria"

    SLP

    EFE

    El acto contó con la presencia del presidente Díaz-Canel y el ministro Álvaro López Miera

    Irán elogia capacidades de milicias y promete más sorpresas
    Irán elogia capacidades de milicias y promete más sorpresas

    Irán elogia capacidades de milicias y promete "más sorpresas"

    SLP

    EFE

    El comandante de la Fuerza Quds resaltó la unidad y operaciones en Líbano, Yemen, Irak y territorios palestinos

    CBS News cierra su histórico servicio de radio tras casi un siglo
    CBS News cierra su histórico servicio de radio tras casi un siglo

    CBS News cierra su histórico servicio de radio tras casi un siglo

    SLP

    AP

    El cierre responde a dificultades económicas y cambios en la industria hacia medios digitales y podcasts.