Ucrania aporta experiencia en drones
Kiev, Ucrania.- Ucrania está ayudando a cinco países de Oriente Medio y la región del Golfo a contrarrestar ataques en su territorio con drones iraníes, mientras que Estados Unidos y países europeos están entre otros que han solicitado apoyo, manifestó este viernes el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.
Ucrania también está analizando si puede desempeñar un papel en la restauración de la seguridad en el estrecho de Ormuz en medio de la guerra con Irán, dijo.
Ucrania se ha convertido en uno de los principales productores mundiales de interceptores de drones, probados en combate, baratos y eficaces, que han desempeñado un papel clave en su defensa contra la invasión rusa.
"Nuestros equipos ya están trabajando con cinco países en contrarrestar los drones ´Shahed´ (de Irán) — hemos proporcionado evaluaciones de expertos y estamos ayudando a construir un sistema de defensa", indicó el presidente Zelenski en X.
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Zelenski ha dicho anteriormente que esperaba aportar experiencia a países árabes del Golfo Pérsico que han sido blanco de los Shahed iraníes, versiones de los cuales son ampliamente utilizados por las fuerzas invasoras de Moscú, a cambio de misiles avanzados de defensa aérea que Ucrania necesita para contrarrestar los devastadores ataques aéreos rusos. Kiev teme recibir menos de los misiles a medida que la guerra con Irán agota las reservas.
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