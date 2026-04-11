Ucrania derribó Shahed

Kiev, Ucrania.- Personal militar ucraniano derribó drones Shahed de fabricación iraní en varios países del Oriente Medio durante la guerra con Irán, afirmó el presidente Volodímir Zelenski, quien describió las operaciones como parte de un esfuerzo más amplio para ayudar a sus socios a contrarrestar las mismas armas que Rusia utiliza en Ucrania.

El presidente Zelenski hizo su primer reconocimiento público de las operaciones. Afirmó que las fuerzas ucranianas participarán en operaciones activas en el extranjero con drones interceptores de producción nacional, los cuales ya fueron probados en combate para contrarrestar drones Shahed de fabricación iraní utilizados por Rusia en Ucrania.

"No se trataba de una misión de entrenamiento o ejercicios (militares), sino de apoyo para construir un sistema moderno de defensa aérea que realmente pueda funcionar", declaró.

Ucrania participó en operaciones defensivas antes de que Irán, Estados Unidos e Israel llegaran esta semana a un alto el fuego tentativo en Oriente Medio.

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Zelenski no identificó los países involucrados, pero aseguró que personal militar ucraniano operó en varias naciones, ayudando a fortalecer sus sistemas antiaéreos. Anteriormente había informado del despliegue de 228 expertos ucranianos en la región.

A cambio, Ucrania está recibiendo armamento para proteger su infraestructura energética, así como petróleo y diésel.

Señaló que los acuerdos reforzarán la estabilidad energética de Ucrania y describió estas alianzas como algo que se "comercializará" al tiempo que Kiev busca formalizar y ampliar su papel de exportación de defensa.

"Estamos ayudando a fortalecer su seguridad a cambio de contribuciones a la resistencia de nuestro país. Esto va mucho más allá que recibir dinero", dijo.