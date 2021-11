Ucranianos protestan contra vacunaciones por el COVID-19

Más de mil personas bloquearon el miércoles varias calles en el centro de la capital ucraniana para protestar contra los certificados de vacunación contra el coronavirus y restricciones impuestas por el gobierno para frenar la diseminación del virus.

Los manifestantes, la mayoría mujeres y jóvenes, no usaron mascarillas y llevaban carteles que decían "Digan NO al Genocidio COVID" y "No a los pasaportes COVID", delante del edificio del Parlamento en Kiev.

La protesta se produjo en respuesta a restricciones que requieren que los maestros, empleados gubernamentales y otros trabajadores estén plenamente vacunados para el 8 de noviembre o se les suspenderán sus salarios.

La semana pasada, las autoridades ucranianas comenzaron a requerir certificados de vacunación o pruebas negativas de COVID-19 a las personas que abordaban aviones, trenes y autobuses en viajes de larga distancia.

Las medidas se producen en momentos en que Ucrania reporta un nivel récord de infecciones y muertes por el coronavirus.

Las autoridades han atribuido mayormente el aumento a la renuencia del público a vacunarse. Los ucranianos pueden escoger entre las vacunas de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Sinovac, pero apenas 17,1 milloes de los 41 millones de habitantes han sido vacunados plenamente, la segunda tasa más baja en Europa, después de Armenia.

"No quiero participar en un experimento en mí, pero estoy privada del derecho a escoger", dijo Tamara Ustinova, de 35 años, maestra de Mariupol. "Las autoridades fuerzas a los ucranianos a vacunarse, creando condiciones insoportables, pero el peligro de mutaciones genéticas es mucho mayor que el daño del COVID".

La policía no interfirió con la protesta, respaldada por la exlegisladora Nadiya Savchenko, que fue detenida en un aeropuerto hace unas pocas semanas con un certificado falso de vacunación.

"Las autoridades solamente empeorarán la situación aún más", dijo Savchenko en la protesta. "Ustedes tienen el derecho a moverse libremente en el país, es el derecho de todos".